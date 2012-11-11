سهل انگاری در امر بهداشت خیانت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید شریف حسینی در بازدید از مرکز آموزشی درمانی ابوذر اهواز گفت: ما بازدیدهای خود را از بیمارستانها بر طبق شکایات و گزارشاتی که به دستمان می رسد برنامه ریزی می کنیم و طی 4 سال گذشته که بنده نماینده بوده ام شکایتی از این بیمارستان بدست ما نرسیده است که همین رضایت نسبی در شرایط موجود کار بسیار بزرگی است که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان این مطلب که کار در بیمارستان اطفال از این جهت که پرستار هم باید برای نوزاد مادر باشد و هم از لحاظ عاطفی وی را تامین کند کار بسیار ویژه ای است، گفت: سهل انگاری هر مسئولی در دو موضوع بهداشت و تامین امنیت مردم خیانت است زیرا این دو مقوله با جان و سلامت انسانها در ارتباط است.

حسینی گفت: با توجه با مشکلات اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد و فشار آن بر روی مردم خواهد بود پیشنهاد ما به مدیران این است که مردم را با روی باز بپذیرند و اگر می خواهند حتی جواب منفی به مردم بدهند با خوشرویی و برخورد مناسب جواب دهند که این امر باعث می شود مردم با رضایت از سازمان خارج شده و آرامش در فضای کشور حاکم شود.