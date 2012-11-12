تعلیق پرونده برخی خبرنگاران گلستانی در وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات و سوابق ثبت شده در سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران (سمان) وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنای تصمیمات و بهره مندی خبرنگاران از مزایای این حرفه خواهد بود.

بر اساس اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، خبرنگارانی که پرونده آنان بعلت نواقص موجود در پرونده رد شده است و یا خبرنگارانی که هنوز پرونده آنان بررسی نشده است، می توانند پس از رفع نواقص موجود در پرونده ، درخواست بررسی مجدد خود را ارسال کنند، بدین منظور با ثبت درخواست، خبرنگار شماره نوبت بررسی خود را مشاهده می نمایند که خبرنگار را از تعداد پرونده های در اولویت بررسی تا پرونده خودش آگاه می کند.

جمعی از خبرنگاران گلستانی که پرونده هایشان دچار نواقصی بود پس از رفع نواقص و ارسال درخواست بررسی مجدد، همچنان منتظر بررسی کارشناسان وزارت ارشاد هستند و سامانه برای به روز کردن و ویراش اطلاعات خبرنگاری آنها غیر فعال شده است.

بیشتر خبرنگاران گلستانی در مراجعه به سایت سمان برای مستند سازی سوابق و آثار خود با این جمله " پرونده شما در حال بررسی توسط کارشناسان می باشد، درحال حاضر امکان ویراش پرونده برای شما وجود ندارد"، روبرو می شوند.

این درحالیست که برخی خبرنگاران گلستان عنوان می کنند که بیش از دو ماه است که منتظر بررسی پرونده هستند.

گلستان حدود 300 خبرنگار دارد.