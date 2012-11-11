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۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

استاندارفارس از غرفه شهرداری شیرازدر سومین نمایشگاه جامع مدیریت بازدید کرد

استاندارفارس از غرفه شهرداری شیرازدر سومین نمایشگاه جامع مدیریت بازدید کرد

شیراز- خبرگزاری مهر: استاندارفارس از غرفه شهرداری شیرازدر سومین نمایشگاه جامع مدیریت و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور بازدید کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یک شنبه در دومین روز از نمایشگاه جامع مدیریت و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور ، استاندارفارس از غرفه دستاوردها و عملکردهای شهرداری شیراز بازدید کرد.

استاندارفارس در این بازدید اظهار داشت: شیراز پایتخت فرهنگی ایران اسلامی و دارای مردمی فهیم ، فرهیخته و هنردوست است از این رو مسئولان شهری باید برای ارائه بهترین خدمات به مردم از تمام توان و انرژی حود استفاده کنند.

حسین صادق عابدین در ادامه برای تمامی دست اندرکاران و تلاشگران شهرداری آرزوی توفیق همراه با خدمتگذاری مناسب به مردم را کرد.

در این بازدید توضیحات لازم در مورد پروژه های عمرانی ، مشارکتی ، خدمات الکترونیک شهرداری شیراز توسط کارشناسان مربوطه به استاندار فارس ارائه شد.

کد مطلب 1740976

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