میزان فروش تبلت و تلفن هوشمند در سال آتی/ وضعیت فروش تبلتهای اپل و اندروید

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات گارتنر نشان می دهد که در سال 2013 حدود 1.2 میلیارد تلفن هوشمند و تبلت به فروش می رسد که این میزان 821 میلیون نسبت به سال جاری بیشتر خواهد بود.

تحقیقات این شرکت پژوهش و مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات نشان می دهد که این آمار تنها 70 درصد از تمام دستگاه هایی است که در سراسر دنیا به فروش می رسد.

چرا که براساس اظهارات تحلیلگران این عرصه، قابلیت حرکت یکی از مهمترین ویژگیهای دستگاه ها است.

کارولینا میلانسی نایب رئیس تحقیقات گارتنر اظهار داشت: اکثر شرکتهای تولید کننده این دستگاه ها شاهد تغییر خودکار از رایانه ها به تلفنهای هوشمند و تبلت نخواهند بود، اما می توانند استراتژی مرتبط با دستگاه های خود و شیوه دربرگیری آن توسط مصرف کنندگان را تغییر دهند.

گارتنر اعتقاد دارد بخش تجاری تا پایان سال 2012، 13 میلیون تبلت در سال 2012 خریداری خواهد کرد که این میزان در سال 2016 چهار برابر شده و به 53 میلیون دستگاه خواهد رسید.

جدا از این موارد، تبلتها کلید تغییر به سمت دنیای پسا- رایانه خواهند بود. این امر یکی از علل افزایش فروش تبلتها خواهد بود که تاکنون آی پد اپل 50 درصد بازار آن را در اختیار دارد، اما اپل درحال واگذار کردن این بازار به دستگاه های کوچکتر با سیستم عامل اندروید است.

این شرکت همچنین اعتقاد دارد که اندروید در بخش تجاری به یک جایگاه دست یافته و تا سال2016، 56 درصد از تلفنهای هوشمندی که در آمریکای شمالی و اروپا به فروش می رسد تلفنهای اندرویدی هستند.

علی رغم این که تبلتهای اندروید سرعت رشد بیشتری نسبت به همتایان اپلی خود برخوردار است اما بسیاری از سازمانها در رابطه با امنیت و قابل مدیریت بودن اندروید با چالشهایی رو به رو هستند. اداره گمرک و وزارت دفاع آمریکا تلفنهای بلک بری سنتی خود را به نفع یک گزینه دیگر کنار گذاشتند. درحال حاضر در صدر فهرست آنها به علت قابلیتهای خاص، آی پد و آی فن قرار دارد.

تبلتهای دارای ویندوز هشت و ویندوز RT که اخیرا فروش جهانی آن آغاز شده است در جایگاه سوم پس از آی او اس اپل و اندروید گوگل قرار خواهد داشت.

براساس پیش بینی گارتنر، سهم تبلتهای دارای ویندوز 8 در سال 2016 به 39 درصد خواهد رسید.