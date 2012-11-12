به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمی صبح دوشنبه در گردهمایی اولیاء و مربیان دانش آموزان مدارس شهرستان میامی که در سالن اجتماعات معلم این شهرستان برگزار شد ضمن تاکید بر این که قانون برای احقاق حق مردم است و هرج و مرج زائیده قانون گریزی است، افزود: بزهکاران امروز همان نسل معصوم دیروز هستند که در اثر بی توجهی خانواده دچار آسیب شده اند.

وی با یادآوری وظایف والدین نسبت به فرزندان خود، خاطر نشان کرد: پدر و مادر باید با فرزند خود مانند یک دوست صمیمی باشند و اجازه بدهند فرزندانشان مشکلات، شادی و غم های خود را با آن ها در میان بگذارند چرا که بیرون از محیط خانواده خطر های بسیاری در انتظار فرزندان است.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان میامی با اشاره به این موضوع که برخی افراد جامعه آماده پذیرش مسئولیت های خود در مشکلات و تنگناها نیستند، تصریح کرد: نا آگاهی خانواده از مسائلی که فرزند با آن درگیر است و تربیت های ناصحیح عامل ایجاد برخی بزه ها در جامعه می شود.

سلیمی عنوان کرد: قانون گریزی خصیصه نازیبایی است که اگر در جامعه ای شکل بگیرد آن جامعه را به سمت هرج و مرج سوق می دهد و اگر چنین اتفاقی در جامعه ای رخ دهد قانونی که برای احقاق حق مردم است ارزش و کارایی خود را از دست می دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه والدین باید مراقب فرزندان خود باشند، گفت: چرا که ابوالفساد اعتیاد منتظر کوتاهی ماست تا فرزندانمان را به دام خود بکشاند و از نابودی آنان لذت ببرد.

رئیس دادگاه عمومی میامی با اشاره به این که زندگی در دنیای مدرن امروز ظرفیت بالای مقابله با عوامل انحراف را طلب می کند ابراز داشت: والدین باید به فرزندان خود قدرت نه گفتن را بیاموزند تا آن ها بتوانند در مقابل هر چیز ناصحیحی که پیش روی آن ها قرار می گیرد ایستادگی کنند.

سلیمی یادآور شد: کمبود محبت در خانواده می تواند جوانان را به سوی دام هایی که بیرون از خانه برای آن ها گسترده شده بکشاند و باعث نابودی فرزندان شود والدین باید دقت کنند محیط عاطفی مناسبی در منزل برای فرزندان فراهم کنند و از آن ها نظر خواهی کرده و در اداره امور دخیل کنند تا احساس مفید و مورد توجه بودن را در خانواده بدست بیاورند و برای تامین این نیاز به سراغ محیط های آماده بیرون از خانه نروند.

وی با تاکید بر این که بزرگترین جهاد خانواده ها حفظ فرزندان در برابر آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر است، اظهار داشت: مواد مخدر آفت بزرگی است که با یک بار امتحان کردن، جوانان را به کام خود می کشاند.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان میامی در پایان با اشاره به این که کتاب، گمشده فرهنگی خانواده ها است، خاطرنشان کرد: باید روحیه کتاب و کتابخوانی در خانواده ها تقویت شود و به دنبال آگاهی افزایی این نهاد کوچک اما تاثیر گذار جامعه باشیم.