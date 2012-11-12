یار مهربانی که یک هفته در سال خاطره اش تازه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه در این روزها که گرانی و هزار و یک جور دغدغه مختلف ایرانی ها را نسبت به کتاب بی وفا کرده است اما آن یار مهربانی که از همان روزهای ابتدایی مدرسه، دست در دست یکدیگر گذاشتیم مهر و وفایش کم نشده است.

هفته کتاب که می رسد خاطره یار دیرینه مهربانمان تازه شده و پس از مدتها سراغی از او می گیریم. یاوران کتاب خوانی به مدارس می روند، کتابخانه افتتاح می شود، کتابخانه ها به امکانات روز مجهز می شوند و روستاهای پرجمعیت صاحب کتابخانه می‌شوند و در نهایت کودکانان و نوجوانان به مهمانی سرزمین کتاب می روند.

یاوران کتاب کتابخوانی را در مدارس ترویج می‌دهند

یکی از فعالیت هایی که در نخستین روزهای هفته کتاب در استان آذربایجان شرقی انجام شد حضور یاوران کتابخوانی در مدارس است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی گفت: یاوران کتاب در تبریز کتابخوانی را در مدارس ترویج می‌دهند.

حسن خدایی بعدازظهر امروز در حاشیه افتتاح کتابخانه عمومی استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: طرح یار مهربان با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی و اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به طرح ترویج مطالعه مفید در جامعه گفت: این اداره کل طرح یار مهربان را در قالب تشکیل شبکه دانش‌آموزان رابط کتابخانه و مدرسه با عنوان یاور کتاب اجرا می‌کند.

خدایی در خصوص این طرح گفت: در طرح یاوران کتاب، تعدادی از دانش‌آموزان علاقه‌مند به کتاب و کتاب‌خوانی انتخاب شده و به عنوان رابطان کتابخانه عمومی و مدرسه فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی برگزاری مسابقه کتابخوانی طراحی شده توسط این اداره کل و نهاد کتابخانه عمومی کشور، مسابقه روزنامه دیواری دانش‌آموزی، معرفی کتاب‌های مفید به دانش‌آموزان در مدارس و اطلاع‌رسانی در خصوص کتابخانه‌ها و کتابخوانی در سطح مدارس را از جمله فعالیت‌های رابطان کتاب در مدارس عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در خصوص فرآیند اجرایی این طرح گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت با همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز در سطح مدارس راهنمایی اجرا خواهد شد تا پس از اجرای موفقیت‌آمیز آزمایشی، در سطح استان نیز اجرا شود.

افتتاح کتابخانه در هفته کتاب

کتابخانه علامه جعفری تبریز هم در نخستین روز هفته کتاب افتتاح شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی افتتاح این کتابخانه در راستای اجرای طرح ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و یکی از پروژه‌های بانک جهانی در این منطقه بود که با همکاری ستاد توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان احداث شد.

ناشران کتاب در هفته کتاب حمایت می شوند

در هفته کتاب ناشران و فعالان کتاب حمایت می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی از توزیع رایگان کتاب به مبلغ 7 میلیارد ریال در طول سال در مراکز فرهنگی استان خبر داد و افزود: این اداره کل در راستای حمایت از ناشران و نیز ترویج فرهنگ مطالعه نسبت به تهیه و توزیع کتاب در سطح استان به صورت رایگان با اعتباری با‌لغ بر 700 میلیون تومان اقدام کرده است.

روستاهای پرجمعیت صاحب کتابخانه می‌شوند

همچنین یکی دیگر از اقداماتی که در نخستین روزهای هفته کتاب اعلام شد کتابخانه دار شدن روستاهای پر جمعیت آذربایجان شرقی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی نقش خیران را در توسعه و ساخت کتابخانه‌های جدید مهم عنوان کرد و گفت: تلاش داریم کتابخانه‌ها را به روستاهای پرجمعیت تعمیم دهیم.

حسن خدایی بودجه فعلی کتابخانه‌های عمومی را که از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود ناکافی برشمرد و نقش خیران را در این زمینه برای کمک به ارتقای کمی و کیفی کتابخانه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در کنار توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی در سطح شهرها اهتمام ویژه‌ای نیز به کتابخانه‌های روستایی دارد، افزود: تلاش داریم کتابخانه‌ها را به روستاهای پرجمعیت تعمیم دهیم و در این راستا نقش مسئولان محلی و شوراهای اسلامی و خیران فرهنگی می‌تواند در تحقق این امر مفید فایده شود.

خدایی افزود: هم‌اکنون سه کتابخانه سیار در مناطق روستایی فعال بوده که این اکیپ در طول سال در روستاهای مختلف حضور دارد و از کتاب‌های این کتابخانه‌های سیار دانش‌آموزان و جوانان علاقمند روستایی بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین از اجرای طرح یار مهربان برای استفاده بهتر دانش‌آموزان از کتابخانه‌های عمومی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح که در اکثر موارد به صورت رایگان انجام می‌شود شاهد ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی قشر جوان و نوجوان خواهیم بود.

گزارش: یاسمین مولانا