رشد 50درصد قراردادهای صنعتی دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین شیخی، گفت: در 7 ماه نخست امسال، بین دانشگاه شیراز و صنایع مختلف، 80 قرارداد پژوهشی - کاربردی به ارزش 90 میلیارد ریال منعقد شده است.

وی ارزش قراردادهای سال گذشته دانشگاه شیراز را 60 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ارزش قراردادهای صنعتی دانشگاه شیراز در مقایسه با کل قراردادهای سال 90، بیش از 50 درصد رشد یافته است.

مسؤول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیراز با بیان این‌که امسال با افزایش درخواست پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه شیراز مواجه بوده‌ایم، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم در دانشگاه شیراز انجام گرفته است تا تعریف و اجرای پروژه‌های کاربردی بیش از پیش افزایش یابد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و مشاوره‌ای دانشگاه شیراز، بی‌اطلاعی برخی صنعتگران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و همچنین عدم حضور برخی از اساتید دانشگاه در محیط‌های صنعتی را از مشکلات موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت بیان کرد.