شبهه افکنی از اهرمهای دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نجاتی در آئین افتتاح چهارمین مرحله از دومین دوره بصیرت استانی پیامبر رحمت(ص) در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ادامه حکومت حضرت علی(ع) است، افزود: مهم این است که ما مسیر را درست ادامه دهیم؛ مساله ای که مسیر حرکت مسلمانان را به انحراف کشانده، عدم بصیرت و شناخت آنها بوده و هست.

وی ادامه داد: باید خدا را شاکر باشیم که نظام جمهوری اسلامی را درک کردیم، و نعمت جمهوری اسلامی نعمت بسیار گرانبهایی است و زندگی در زیر پرچم ولایت برای ما سرافرازی دنیا و آخرت را به همراه دارد.



مدیر کل اطلاعات استان قم عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری محرم ما باید حداکثر استفاده را برای شناخت و شناساندن راه، هدف و اندیشه امام حسین کنیم و بصیرتمان را افزایش دهیم.



وی افزود: ما اکنون در جنگ تمام عیار نرم با دشمن قرار دارم، درهشت سال دفاع مقدس که دشمن با تمام توان خود، جنگی نابرابر را به ما تحمیل کرد ولی ما با تکیه بر شعار امام حسین(ع) سربلند بیرون آمدیم.



مدیر کل اطلاعات استان قم عنوان کرد: در جنگ تحمیلی دشمن مشخص بود، اما امروز سنگرها به داخل خانه کشیده شده و مشخص نیست کدام سنگر دشمن و کدام سنگر خودی است، اینجاست که اهمیت دشمن شناسی بسیار بالاست، اگر شناخت و توجه نباشد ما این دشمن را نخواهیم شناخت و دچار مشکل خواهیم شد.



حجت الاسلام نجاتی گفت: امروز دشمن اصلی ما که آمریکاست، سالیان سال در این کشور تجربه چپاول و غارتگری و اختلاف افکنی دارد، عدم شناخت دشمن مساوی است با عدم تجهیز و آگاهی، ضربه ای که ما در فتنه 88 خوردیم به خاطر عدم آگاهی بود، گرچه بحمدالله همان جا هم با موفقیت عمل کردیم.



وی عنوان کرد: یکی از اهرمهایی که دشمن امروز خوب استفاده می کند اهرم شبهه آفرینی است، شبهه افکنی نهایتا به فتنه منجر می شود، یکی از ستون های اصلی کفر شبهه افکنی است.



فرمانده انتظامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: دوره های بصیرت که با نام پیامبر رحمت(ص) زینت پیدا کرده، در جهت ارتقای لایه دوم فرماندهان انتظامی استان قم می باشد.



سردار کاظم مجتبایی گفت: بیش از 180 نفر در لایه دوم این فرماندهی در حال انجام وظیفه هستند که این افراد در چهار مرحله و در هر مرحله 45 نفر و به مدت یک هفته دوره بصیرت را طی می کنند.



وی هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء بینش و آگاهی فرماندهان اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با برگزاری این دوره ها شاهد ارتقای قوه تشخیص کارکنان در مشکلات و بحران ها هستیم.



وی اظهار داشت: خوشبختانه ناجا توانسته است در بحران های مختلف بخصوص در فتنه 88 عملکرد بسیار خوب و درخشانی از خود به جا بگذارد و تماما در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و به بهترین وجه عمل کرد.