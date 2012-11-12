انهدام چهار باند کلاهبرداری کارت به کارت/ بازپرس ویژه تعیین شد

سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین کلاهبرداری کارت به کارت در دو زندان رجایی شهر و قزل حصار استان البرز انجام می شود و در صورتی که پرونده های کلاهبرداری توسط زندانیان این دو زندان در سایر شهرها انجام شود، پرونده با قرار عدم صلاحیت به استان البرز منتقل می شود.

وی ادامه داد: به دلیل پرونده های بسیار زیاد این کلاهبرداری، بازپرس ویژه ای در استان البرز برای رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری به روش کارت به کارت تعیین شده و به صورت ویژه به این پرونده ها رسیدگی می شود. ضمن اینکه حجم زیادی از پرونده های پلیس آگاهی استان البرز را این کلاهبرداری تشکیل می دهد.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از انهدام چهار باند بزرگ کلاهبرداری کارت به کارت خبر داد و افزود: پلیس در روزهای اخیر به چهار پرونده مهم کلاهبرداری کارت به کارت رسیدگی کرده که در پرونده اول 400 مالباخته، در پرونده دوم 350 مالباخته، پرونده سوم 500 مالباخته و در پرونده آخر 100 مالباخته شناسایی شدند. ضمن اینکه در این رابطه 30 متهم شناسایی و دستگیر شدند.

امیدی در مورد شناسایی مالباختگان گفت: با توجه به اینکه باید تمامی این پرونده ها باید مستند سازی شود، تاکنون از میان اعتراف متهمان 100 مالباخته پس از احراز کلاهبرداری شناسایی شده اند.

وی با اشاره به این روش جدید کلاهبرداری تاکید کرد: اخیرا عده ای سودجو با استفاده از تلفنهای همراه با صاحبان مشاغل و صنوف تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند قصد خرید دارند و به بهانه اینکه پول را از طریق کارت به کارت می‌پردازیم فروشنده را پای دستگاه خود پرداز بانک می‌کشاندند و بعد تماس می‌گرفتند که پول واریز شده است. وقتی فروشنده حساب را بررسی می کند و متوجه می‌شود که پولی واریز نشده است کلاهبرار اظهار می کند ممکن است اشتباهی شده باشد و از فروشنده می‌خواهد وارد قسمت انتقال وجه یا منوی انگلیسی شود و شماره کارت را با کد مورد نظر وارد کند بعد به جای اینکه پول از حساب خریدار به حساب فروشنده بیاید از حساب فروشنده به حساب خریدار وارد می‌شد. اخیرا میزان فعالیتها در این فضا بسیار زیاد شده است یعنی با حجم زیادی پیامک ارسال یا تماسهای تلفنی بر قرار می‌شود. البته گاهی به دلیل آگاهی مردم یا انعکاس اخباری از این دست توسط پلیس کلاهبرداران موفق نمی‌شوند.

