صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قرعه کشی جام حذفی و رویارویی تیم های ملوان و پرسپولیس در این جام ضمن بیان مطلب فوق گفت: همین که رقابت های جام حذفی قرعه کشی شد و برگزار می شود نشان دهنده پیروزی فوتبال بر افرادی بود که با این که کارشناس فوتبال نبودهو در فوتبال جایگاهی ندارند اما به طور مداوم برای برگزار نشدن جام حذفی مصاحبه می کردند.

وی در همین خصوص افزود: این افراد به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودند. خوشبختانه کفاشیان و بهروان با حمایت از تصمیم برگزاری جام حذفی کمک کردند تا منطق فوتبال حاکم بر تصمیم گیری ها باشد.

مدیرعامل باشگاه ملوان در خصوص نحوه برگزاری جام حذفی نیز خاطر نشان کرد: با توجه به فشردگی زمان بازی ها، کمبود پروازها و افزایش قیمت بلیط هواپیما من به دوستان پیشنهاد دادم تا برای کاهش مسافت سفر تیم ها و صرفه جویی در زمان، بازی ها در دودسته تیم های شمالی و جنوبی کشور برگزار شوند که این پیشنهاد من مورد موافقت دوستان قرار نگرفت.

وی افزود: آنها معتقدند که شانس همه تیم ها برای بازی با سایر تیم ها بویژه تیم های بزرگ باید افزایش پیدا کند.

درودگر در خصوص قرعه ملوان در جام حذفی و رویارویی این تیم با تیم پرسپولیس در گام اول گفت: پرسپولیس همواره تیم بزرگی بوده و ممئن باشید بازی خوبی و تماشاگر پسندی را مقابل این تیم پیش رو خواهیم داشت. تیمی که هدفش قهرمانی در جام حذفی است نباید برایش تفاوتی کند که مقابل چه تیمی بازی خواهد کرد.

مدیر عامل باشگاه ملوان در همین خصوص تاکید کرد: شک نکنید ملوان با تمام قوا در رقابت های جام حذفی حاضر خواهد شد و حتی این جام را از رقابت های لیگ برتر نیز جدی تر خواهیم گرفت.

وی در همین خصوص تاکید کرد: در جام حذفی معمولا تیم هایی که شرایط فیزیکی بهتری داشته و بازیکنان آن از نظر شریط بدنی بهتری نسبت به سایر تیم ها دارند نتیجه می گیرند. ملوان نیز با توجه به پیشینه و افتخاراتی که در رقابت های جام حذفی دارد، قواعد بازی و حتی قهرمانی در این جام را به خوبی بلد است.