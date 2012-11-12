  ورزش
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۰

رمضان‌بیگی در گفتگو بامهر:

به جام حذفی و لیگ به یک چشم نگاه می‌کنیم/ آزادی بهترین محل برگزاری فینال

مدیرعامل باشگاه صبای قم گفت: مسابقات جام حذفی و لیگ برتر برای ما از اهمیت یکسانی برخوردار است و به این مسابقات به یک چشم نگاه می‌کنیم.

مجتبی رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قرعه کشی جام حذفی تصریح کرد: هیچ باشگاهی مخالف برگزاری این مسابقات نبود. در جلسه یکشنبه صبح مسائل مختلف بررسی شد و زمان و مکان فینال جام حذفی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هر یک از افراد حاضر پیشنهاد خاص خودشان را داشتند. به عنوان مثال صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان به لحاظ جغرافیایی به برگزاری جام حذفی توجه داشت و معتقد بود این مسابقات باید در دو گروه تیم‌های شمالی و جنوبی کشور برگزار شود.

مدیرعامل باشگاه صبا یادآور شد: من هم پیشنهاد دادم فینال جام حذفی مشروط بر اینکه استقلال یا پرسپولیس با یک تیم شهرستانی در فینال به هم نخورند در ورزشگاه آزادی باشد چون بهترین و استانداردترین استادیوم کشور است.

رمضان‌بیگی در خصوص اولویت باشگاه صبا تاکید کرد: هم جام حذفی و هم لیگ برتر برای ما مهم است و به هر دوی آنها به یک چشم نگاه می‌کنیم. در لیگ هنوز بیش از 60 امتیاز برای مشخص شدن قهرمان باقی مانده است و در جام حذفی هم با پنج، شش مسابقه می‌توان به قهرمانی رسید.

تیم فوتبال صبای قم در اولین مسابقه خود در جام حذفی باید با نفت مسجد سلیمان مسابقه بدهد.

