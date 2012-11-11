مارال دوستی تهیه کننده و سردبیر "پرانتز باز" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: امشب با اجرای الیزابت خبرهای روز را بررسی می‌کنیم. گفتگویی با عزت الله انتظامی درباره خاطره‌اش از موزه زندان قصر خواهیم داشت و رضا گوران نیز درباره نمایش جدیدش با نام "جاده مارپیچ طولانی" خبرهایی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: همچنین چهارشنبه شب نیز پرونده‌ای درباره سریال‌های شبکه‌های بیگانه خواهیم داشت و آسیب‌های آن دست از این سریال‌ها که این روزها بسیار پر حاشیه هستند را بررسی می‌کنیم.

فرشاد حسنی دستیار تهیه‌کننده این برنامه است که شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.