سوریه به پایان بحران نزدیک می شود/ حامیان بشار اسد افزایش یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، "عفیف یوسف حیدر" رایزن فرهنگی سوریه در تهران در پاسخ به این سوال که آخرین تحولات سوریه را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: هم اکنون به تدریج به پایان ناآرامیها در سوریه که از سوی گروهکهای تروریستی با حمایت کشورهای غربی انجام می شود، نزدیک شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مسلحانه در سوریه از سوی ترکیه، قطر و عربستان سعودی به عنوان ابزارهای غرب در منطقه حمایت می شود، تاکید کرد: گروهکهای مسلح نمی توانند مانع انجام اصلاحات در سوریه و برقراری ثبات در این کشور باشند.

حیدر تاکید کرد: بحران کنونی سوریه تنها به منطقه مربوط نمی شود بلکه تبعات آن در سطح بین المللی نیز قابل مشاهده است. البته ما معتقدیم در نهایت این مردم سوریه هستند که پیروزمی شوند.

رایزن فرهنگی سوریه با اشاره به هوشیاری ملت سوریه در قبال توطئه ای که با ادعای انجام اصلاحات سیاسی دنبال می شود، افزود: با وجود تلاشهای متعدد صورت گرفته علیه نظام بشار اسد هم اکنون میزان محبوبیت وی میان مردم بیشتر شده و اگر پیش از تحولات اخیر 60 درصد حامی وی بودند، این میزان هم اکنون به 85 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: علت اصلی این است که مردم می دانند بشار اسد خواهان انجام اصلاحات و انجام گفتگو میان جریانهای سیاسی برای رسیدن به توافق نهایی است. دشمنان می خواستند نظام سوریه را سرنگون کنند و این کشور را از لحاظ مذهبی و قومیتی دچار فتنه و اختلاف کنند.

حیدر با تاکید بر اینکه توطئه علیه سوریه شکست خورده است، افزود: بشار اسد حامی واقعی و پدر اصلاحات در سوریه است. در نهایت سوریه با انجام اصلاحات الگویی برای کشورهایی که دارای قانون اساسی نیستند و در آنها نظام پادشاهی حاکم است به ویژه عربستان و قطر خواهد بود.

رایزن فرهنگی سوریه درباره روابط تهران و دمشق نیز اظهار داشت: با تدبیر و درایت سران ارشد دو کشور این روابط تقویت شده و دورنمای مثبتی نیز در آینده دارد.