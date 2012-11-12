امین زاده در گفتگو با مهر: آمریکا کارنامه مناسبی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل ندارد

الهام امین زاده نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درخواست ایالات متحده برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به حضور آمریکا در منطقه خاور میانه گفت:نیروهای آمریکایی با نام حافظین صلح اما با عملکرد ناقضین حقوق بشر درمنطقه حضور دارند که نمونه آن را در افغانستان و عراق شاهد هستیم.

این کارشناس حقوق بشر با بیان اینکه در صورت حضور آمریکا در این شورا شاهد صدور قطعنامه هایی به سود رژیم صهیونیستی خواهیم بود، ادامه داد:حضور آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سبب موضع گیری های خصمانه نسبت به کشورهای مستقلی چون ایران که اجازه دخالت در امور داخلی خود را به بیگانگان نمی دهند می شود.



وی افزود:عضویت این کشور ها هم چنین خلاف منافع کشور های مستقلی چون ایران خواهد بود.



این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ساختار سازمان های بین المللی بر اساس تطمیع و تهدید است یادآور شد:کشورهای مستقلی از جمله ایران باید تلاش خود را برای تاثیر گذاری در این عرصه جهانی به کار گیرند.



امین زاده با اشاره به جایگاه کنونی ایران به عنوان ریاست جنبش عدم تعهد عنوان کرد :ایران باید با استفاده از این فرصت ویژه به تاثیر گذاری کافی برای احقاق واقعی حقوق بشر استفاده کند.



وی ادامه داد:تلاش های کشور های مستقل و غیر متعهد می تواند کارساز باشد و ایران باید از ظرفیت خود بیشترین استفاده را کند تا کشورهای جنبش عدم تعهد جلوی قدرت آمریکا بایستند.



وی با یادآوری اینکه آمریکا با فشار کشور های عضو از عضویت یونسکو خارج شد گفت: در این شرایط تلاش کشور های مستقل می تواند منجر به کاهش رای آمریکا شود که خود سبب کاهش قدرت آمریکا در این شورا می شود.

