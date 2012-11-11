پرتغال، اسپانیا و اوکراین صعود کردند/ میزبان و قهرمان آسیا حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتسال جام جهانی تایلند امروز یکشنبه با برگزاری 3 مسابقه پیگیری شد که با پیروزی پرتغال برابر پاراگوئه، اوکراین مقابل ژاپن و اسپانیا برابر تایلند همراه شد.

در بازی‌های امروز پرتغال با نتیجه 4 بر یک از سد پاراگوئه گذشت، اسپانیا با 7 گل تایلند میزبان مسابقات را شکست داد و اوکراین هم برابر ژاپن قهرمان آسیا به پیروزی دست یافت.

صحنه‌ای از دیدار تیم‌های فوتسال اوکراین و ژاپن

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده امروز از مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی فوتسال به شرح زیر است:

* پاراگوئه یک - پرتغال 4

گل‌ها: خوآن سالاس(35) برای پاراگوئه - کاردینال(11)، ماتوس(19) و ریکاردینهو(38 و 39) برای پرتغال

* اوکراین 6 - ژاپن 3

گل‌ها: اوسیان‌نیکوف(15 و 16)، چپورنیوک(2)، فدورچنکو(4)، ژوربا(9) و روگاچوف(12) برای اوکراین - موریوکا(29 و 30) و کیتاهارا(31) برای ژاپن

* اسپانیا 7 - تایلند یک

گل‌ها: توراس(9 و 16)، فرناندائو(24 و 27)، آیکاردو(29)، اورتیز(33) و آلوارو(37) برای اسپانیا - وونگ‌کائو(38) برای تایلند

روز نخست از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتسال جام جهانی تایلند امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* ایران - کلمبیا، ساعت 17:30، سالن نیمیبوتر