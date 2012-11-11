تظاهرات مسلمانان شیعه در اعتراض به کشته شدن هزاره ها در کویته پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان شیعه پاکستان در اعتراض به کشته شدن هزاره ها توسط افراد مسلح در شهر کویته در جنوب غرب این کشور دست به تظاهرات زدند.

شینهوا نیز در این رابطه می نویسد: معترضین با به آتش کشیدن لاستیک اتومبیل ها شعارهایی را علیه اقدامات گروههای مسلحانه سر دادند.

یک پنجم جمعیت 167 میلیونی پاکستان را شیعیان تشکیل می دهند، اما گروه قومی هزاره ها هدف حملات افراد مسلح قرار می گیرند.

در همین حال روز گذشته در جریان ناآرامی ها در شهر کویته افراد مسلح سه شیعه را کشته و سه فرد دیگر را زخمی کردند.