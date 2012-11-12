اعطای مجوز به 12 محصول نانویی پزشکی/ عرضه 2 نانودارو تا سال آینده

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر 130 شرکت در حوزه فناوری نانو فعال هستند، افزود: این تعداد شرکت دانش بنیان موفق به عرضه محصولات خود در حوزه نانو فناوری شده اند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر کاربردهای وسیع این فناوری در حوزه های مختلف صنعتی و پزشکی، اظهار داشت: برخی از محصولات تولید شده دارای ارزش افزوده بالایی است به گونه ای که نانو فیلتراسیونی برای تصفیه هوا در نیروگاه های برق به کار می رود و می تواند میلیون ها دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.



وی با اشاره به وضعیت محصولات تولید شده در حوزه نانو در صنایع مختلف، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو 3 محصول، در حوزه آب و فاضلاب 3 محصول و در صنعت نساجی 12 محصول با فناوری نانو کاربردی شده است ضمن آنکه در صنعت ساختمان نیز بیش از دهها محصول به مرحله کاربردی رسیده است.



سرکار با بیان اینکه در صنعت دارو و بهداشتی بیش از 25 محصولات تولید شده که اکثریت آنها مجوز دریافت کرده اند، یادآور شد: در حدود 40 محصول با فناوری نانو در حوزه پزشکی در حال اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت است.



طرحهای نانو دارو در دستور کار ستاد





دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به تولید داروی ضد سرطان پکلی تاکسیل و عرضه آن به بازار، ادامه داد: علاوه بر این دو داروی دیگر در زمینه درمان سرطان در دستور کار این ستاد قرار دارد که امیدواریم تا یک سال آینده وارد بازار شود.

لزوم اخذ مجوز برای محصولات نانویی

سرکار، اخذ مجوز برای عرضه محصولات بهداشتی و پزشکی مبتنی بر نانو فناوری را از پیش شرطهای لازم برای عرضه آنها به بازار ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس اطلاعیه اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تولید، واردات، فروش، توزیع و تبلیغات مواد اولیه و محصولات نانو در حوزه های دارو و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی آرایشی - بهداشتی،‌ خوراکی-آشامیدنی، مکمل های رژیمی-غذایی و سایر محصولات با کاربرد بهداشتی ملزم به اخذ مجوز از این وزارتخانه هستند.



دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه تاکنون 12محصول مبتنی‌ بر فناوری نانو از سوی کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو مجوز‌ گرفته اند، ادامه داد: از آن جمله می توان به محصولاتی چون داروی سرطان دوکسوروبیسین هیدروکلراید لیپوزومی 20mg/10ml و نخ پلی‌ آمید آنتی‌ باکتریال اشاره کرد.

جزئیات 12 محصول بهداشتی و پزشکی دارای مجوز