آغاز روزشمار انتخابات شوراها از اسفند و ریاست جمهوری از 24 فروردین

محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بکار هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی، گفت: از هفته گذشته در جلسات هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراها که متشکل از 5 نماینده هستند اعضای هیئت نظارت در استان ها انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت نظارت هر استان 3 نفر هستند، افزود: حکم هیئت های نظارت استانها به وزارت کشور ابلاغ می شود و وزارت کشور هم به تناسب هر استان احکام را به استانداران ابلاغ می کند تا جلسات اعضای هیئت نظارت با استانداران جهت استقرار در استانداری شروع شود.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، با بیان اینکه روزشمار انتخابات شوراها 4 ماه قبل از انتخابات شروع می شود، تصریح کرد: بعد از تشکیل هیئت نظارت در شهرستان و بخش کار هیئت اجرایی نیز آغاز خواهد شد.



کولیوند با اشاره به تاریخ انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: انتخابات سال آینده در 24 خردادماه برگزار می شود که روز شمار انتخابات ریاست جمهوری سه ماه قبل از انتخابات یعنی از 21 فروردین ماه و روز شمار انتخابات شوراها نیز چهار ماه قبل از انتخابات یعنی در اسفندماه که شامل ثبت نام، بررسی صلاحیت و آغز تبلیغات انتخاباتی است آغاز خواهد شد.



