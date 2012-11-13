  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۷

معاون دانشگاه خبر داد:

واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشگاه اصفهان به بخش خصوصی

واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشگاه اصفهان به بخش خصوصی

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشگاه اصفهان به بخش خصوصی یکی از برنامه های دانشگاه در حوزه برون سپاری است.

علی اکبر کجباف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از خوابگاههای دانشگاه اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: نقلیه به صورت کامل و سلف سرویس ها به میزان 90 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است و در حال رایزنی هستیم تا تربیت بدنی دانشگاه را هم واگذار کنیم.
 
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: برنامه آینده ما واگذاری مدیریت خوابگاهها، سیستم اداری و تجهیزات خوابگاهی به بخش خصوصی است که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
 
به گزارش مهر، محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به آخرین وضعیت برون سپاری یا خصوصی سازی در دانشگاهها گفت: فرایند برون سپاری 5 ساله است و سال جاری دومین سال خصوصی سازی در دانشگاهها است و در فرایند 5 ساله برون سپاری، هر سال 20 درصد از امکانات دانشگاهها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
کد مطلب 1741157

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