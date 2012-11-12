۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۹

رئیس دانشگاه خبر داد:

بازنگری 80سرفصل در دانشگاه هنر اصفهان/ تدوین کتب برای سرفصلهای جدید

رئیس دانشگاه هنراصفهان اعلام کرد: دانشگاه هنر اصفهان در انتظار ابلاغ وزارت علوم برای تدوین کتب ویژه سرفصل هایی است که بازنگری و تصویب شده است.

دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه هنر اصفهان در مرحله اول ماموریت داشت بالای 54 سرفصل را بازنگری کند که این کار انجام شده و اکنون پروسه شورای انقلاب فرهنگی را طی می کند و در کمیته های شورا بررسی می شود.

وی ادامه داد: ما با وزارت علوم وارد مذاکره شدیم و منتظریم سرفصل‌های تصویب شده را برای تدوین کتب ابلاغ کنند و دانشگاه کار خود را در این زمینه آغاز کند.
 
رئیس دانشگاه هنر اصفهان یاداورشد: برای هر رشته چندین کتب و کتاب مرجع تدوین می شود تا در آن رشته بهره برداری شود در مورد عناوین کتاب‌ها با محققان تماس گرفته و آن را تقریبا نهایی کرده ایم و به وزارت علوم اعلام کردیم.
 
وی افزود: یک قرارداد ثانویه در رابطه با بازنگری سرفصل ها داریم که براساس آن بازنگری حدود 20 تا 30 رشته آغاز  شده است.
 
مظفر اظهار داشت: در مجموع بین 70 تا 80 سرفصل را در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بازنگری کردیم.
