دبیر اجرایی اسکاپ با صالحی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به نقش و جایگاه ایران در منطقه افزود : با توجه به ظرفیتهای خوب کشورمان در بخشهای انرژی ،ترانزیت ، خطوط آهن و بنادر آمادگی همکاری بیشتر با سازمان اسکاپ را جهت توسعه و رسیدن به اهداف آن در منطقه و آسیا داریم.

وزیر امور خارجه ، همکاری کشورمان با این سازمان بین المللی را در سطح خوبی ارزیابی کرد و افزود: مناسب است این نهاد بین المللی در راستای انجام رسالت بین المللی خود به سایر حوزه های جغرافیایی بویژه جنوب غرب آسیا بیش از گذشته توجه کند.

هیزر، دبیر اجرایی اسکاپ نیز در این دیدار در خصوص اقدامات و وظایف سازمان مذکور توضیحاتی ارائه داد و به نقش مهمی که اسکاپ در افزایش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین افزایش سطح زندگی کشورهای عضو ایفا نموده اشاره و از فرصت بدست آمده تشکر کرد.