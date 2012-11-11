افتتاح اورژانس بیمارستان اعصاب و روان باجگاه/دعوت خیران برای تجدید بنای بیمارستان

دکتر علی اکبررامجردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مکانهای که در زمینه ساخت و ساز در شیراز باید توجه بیشتری به آن شود بیمارستان اعصاب و روان باجگاه است که در همین راستا مجمع خیرین سلامت به دنبال ایجاد شرایط لازم برای تجدید این بنا است.

دعوت خیرین برای تجدید بنای بیمارستان

وی ادامه داد: در همین راستا 23 آبان ماه مراسم کلنگ زنی بیمارستان جدید اعصاب وروان باجگاه با حضور جمع کثیری از خیرین شیرازی برگزار می شود.

مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس اضافه کرد: هزینه نهایی نوسازی بیمارستان اعصاب و روان باجگاه 30 میلیارد تومان است که امید داریم با همکاری خیرین و حمایت مسئولان استانی بتوانیم در آینده عملیات اجرایی ساخت این مکان را آغار کنیم.

رامجردی یادآور شد: در مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان اعصاب و روان باجگاه و کلنگزنی ساختمان جدید مسئولان فرمانداری شیراز، دادگستری ، کمیته امداد امام، بهریستی نیز حضور خواهند داشت.