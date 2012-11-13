خلیل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت شهرستان زرین دشت اظهار داشت: عملیات خط گازرسانی به دوشهر دبیران و شهرپیر نیز آغاز و خوشبختانه تاکنون تا 60 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: اصلاح و تعویض خط انتقال آب حاجی آباد به طول 10 کیلومتر، عملیات آبرسانی به روستاها از جمله پنج چاه، چاه انجیر وغیره، بهسازی روستاهای تل ریگی، چاه سبز، ساچون نیز از دیگر پروژه های عمران روستایی شهرستان زرین دشت است.

وی عنوان کرد: شهرستان زرین دشت در قسمت جنوبی شرقی استان فارس واقع و دارای دوبخش مرکزی و ایزدخواست است که عمده فعالیت اقتصادی این شهرستان کشاورزی، بخصوص پنبه و دامداری است.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات خشکسالی پی در پی در شهرستان کشاورزی تا حدودی دچار مشکل شده و رویکرد سرمایه گذاران به سمت کارگاه ها و فعالیتهای صنعتی بیشتر شده است.

مسکن مهر حاجی آباد در کل استان شاخص است

اقتصادی با اشاره به انجام پروژه مسکن مهر اضافه کرد: مسکن مهر حاجی آباد در کل استان شاخص است و همزمان با داراب شروع و تاکنون از نظر کیفیت و پیشرفت فیزیکی رشد مناسبی داشته است و امیدواریم تا پایان آذر شاهد پایان مسکن 20 واحدی برخی مناطق باشیم.

فرماندار زرین دشت با اشاره به پیشرفت خدمات رسانی نسبت به سالهای قبل بیان کرد: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی ساختمانهای شهری و روستایی در سطح شهرستان به تعداد بیش از 900 فقره، اجرای طرح مسکن مهر با اعتبار بالغ بر 5600 میلیون ریال، اجرای مسکن مهر شهرهای حاجی آباد، شهرپیر و دبیران با قریب 500 واحد مسکونی ویلایی از جمله پروژه های مسکن است.

اتمام احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بهمن ماه

اقتصادی اعلام کرد: در دوسال اخیر سعی شده زیرسازی مناسب برای روستاها فراهم شود و همچنین ساخت مراکز آموزشی را به خوبی پبش ببریم که امیدواریم به زودی با اتمام محوطه سازی پروژه احداث مرکز آموزش فنی حرفه ایی شهرستان قبل از بهمن ماه به پایان برسانیم.