مدیر اجرایی فدراسیون مربی تیم ملی شنا شد/ فدراسیون تعلیق کامل نیست

برانوش نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی شرایط هدایت تیم ملی شنا پس از خروج سرمربی آلمانی از ایران گفت: "محسن سمیعزاده"، مدیراجرایی فدراسیون و"فرشاد کرمی" با دریافت ابلاغهای خود از سوی ما، در حال حاضر مربیان تیم ملی شنای ایران هستند. مدتی قبل از خروج "یورگ وویت" سرمربی سابق تیم ملی شنا، این دو نفر چند جلسه را در کنار او و در تمرینات تیم ملی نیز حضور داشتند. ضمن اینکه هر دو مربی برنامههای سرمربی سابق را اجرا و ادنبال میکنند.
وی ادامه داد: بخشی از وظایف سمیع زاده را در فدراسیون کاهش دادیم تا بتواند به تیم ملی کشورمان کمک کند. او بعدازظهرها و پس از پایان کار اداری به محل تمرین تیم ملی میرود. مدیر اجرایی فدراسیون، کار فنیاش خوب بوده و دارای مدرک بین المللی شنا نیز است. ضمن اینکه والدین شناگران هم علاقمند هستند که او بالای سر فرزندانشان باشد.
سرپرست فدراسیون شنا در پاسخ به این سوال که چرا از حضرتی در تیم ملی شنا استفاده نکردید؟ تصریح کرد: وی در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از مسابقات ترکیه به دلیل مسائل شخصی از تیم ملی جدا شد.
نیک بین خاطرنشان کرد: 4 پایگاه قهرمانی در خراسان، اصفهان، شیراز و تهران داریم. در سه استان نخست یک مربی و در پایتخت هم دو مربی هدایت پایگاههای قهرمانی را دارند. در واقع تیم ملی شنای ایران در حال حاضر 5 مربی دارد.
وی در خصوص شرایط واترپلو اظهار داشت: داستان ما در واترپلو بزرگسالان به دلیل مسائل پیش آمده هنوز مشخص نشده است. البته رخشانی مهر" در تیم بزرگسالان فعالیت می کند، اما به دلیل مشکلات موجود و اینکه اجازه شرکت در رقابتهای آسیا را نداریم؛ شرایط ما در این بخش مشخص نیست.
نیک بین خاطرنشان کرد: تیم ملی جوانان کشورمان با هدایت "سلطانی" و "اجاق" دهم آذر ماه برای شرکت در مسابقات جهانی، عازم استرالیا خواهد شد. ضمن اینکه ما در فدراسیون تعلیق کامل نیستیم؛ چراکه در این صورت به ما اجازه شرکت در هیچ مسابقهای را نمیدادند.
