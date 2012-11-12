به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی عصر یکشنبه در جلسه اعضای انجمن کتابخانه های شاهرود که در سالن جلسات فرمانداری شاهرود و با حضور اعضای این انجمن، نماینده شهرداری و رئیس اداره ارشاد این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر ضرورت احداث کتابخانه های عمومی در شهرک های جدید التاسیس پیرامون شهر گفت: وجود کتابخانه در کنار فضاهایی نظیر شهرک های مسکن مهر و غیره به ارتقاء سطح علمی فرهنگی جامعه می‌انجامد.

وی همچنین از فعالیت های کارمندان و اعضای انجمن کتابخانه ها برای تلاش پیگیر و روز افزون در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان شاهرود تقدیر کرد و افزود: بعد از مدت ها شاهد فعالیت انجمن کتابخانه های شاهرود هستیم و امیدواریم سنگ بنای یک فعالیت موفق گذاشته شود.

فرماندار ویژه شاهرود خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش شما تشکیل این انجمن و مقارنت آن با هفته کتاب و کتابخوانی فرصت خوبی باشد برای توجه بیشتر به آن چه در کشور ما به اعتقاد دوستان و تاکیدات رهبر مورد با توجه به سرانه ها، مورد غفلت واقع شده است.

سرپرست کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت احداث کتابخانه های جدید در شهرک های تازه تاسیس پیرامون این شهر، گفت: در حال حاضر در شهرستان شاهرود 19 کتابخانه فعالیت می کنند که 16 کتابخانه عمومی، یکی مشارکتی و یک کتابخانه هم متعلق به سازمان امور زندان است.

سید ابراهیم موسوی افزود: هشت کتابخانه داخل خود شهر شاهرود و چهار کتابخانه نیز در حومه شهر مانند بسطام، رویان و ... برقرار است و تا کنون بیش از 45 هزار نفر عضو این کتابخانه ها شده اند.

وی یادآور شد: تعداد اعضای کتابخانه ها در شهر شاهرود به 14 هزار نفر می رسد و همه کتابخانه های این شهرستان مجهز به سیستم رایانه ای هستند.

سرپرست کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود سرانه مطالعه در شهرستان شاهرود را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در ماه حدود 30 هزار جلد کتاب بین اعضای کتابخانه ها رد و بدل می شود که هر چند به نظر مطلوب می آید ولی باید آن را افزایش و گسترش داد.

وی همچنین تاکید کرد: شهرداری ها موظفند نیم درصد از درآمد خود را به حساب کتابخانه ها واریز نمایند که در سال های اخیر شهرداری شاهرود بالغ بر 370 میلیون ریال به حساب این انجمن واریز کرده ولی از سال 83 یعنی از زمان تصویب این قانون تا چند سال اخیر شهرداری بیش از دو میلیارد و 400 میلیون ریال به این انجمن بدهکار است.

موسوی با عنوان اینکه انجمن کتابخانه های شاهرود مدتی در کل شهرستان غیر فعال بود ولی با تلاش اعضاء، این انجمن مجددا فعالیت خود را از سر گرفت و رایزنی ها برای شروع فعالیت سایر انجمن های کتابخانه های شاهرود در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد فعالیت مطلوب این انجمن ها در سطح شهرستان شاهرود باشیم.

سرپرست کتابخانه های عمومی شاهرود در خاتمه با اشاره به برنامه های ویژه هفته کتاب و کتابخوانی از جمله ثبت نام رایگان، بزرگداشت این هفته، معرفی خدمات کتابخانه ای شهرستان و ... ابراز داشت: طرح "کتاب من" به صورت موفقیت آمیز در کتابخانه های شهرستان به اجرا در آمده و مدتی است انجمن ادبی و نهج البلاغه نیز در کتابخانه عمومی شماره یک روزهای یکشنبه ساعت چهار برقرار است و آماده پاسخ گویی به سوالات احتمالی کتابخوانان عزیز در این دو موضوع است.