دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و وزیر خارجه توالو با صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی با اشاره به زمینه های مشترک همکاری دو طرف در حوزه های اقتصادی، بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک بمنظور بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

وی با تاکید بر اهمیت سفر هیئت بلندپایه اقلیم کردستان عراق، اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای مشترک با طرفهای ذیربط ایرانی بتواند ضمن رفع موانع و مشکلات موجود، زمینه های توسعه روابط را فراهم کند.

صالحی با اشاره به تحولات سوریه، مواضع اصولی کشورمان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از تعمیق بحران در سوریه و تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به این کشور از طریق گفتگو میان دولت و گروههای مخالف و مشارکت این گروهها در روند سیاسی این کشور است و در این راه نیز پیشنهادات خود را بصورت مکتوب ارائه کردیم.

بارزانی نیز با اشاره به روابط دیرینه ایران و اقلیم کردستان عراق و حمایتهای ایران، اهداف اقتصادی این سفر، حجم بالای روابط تجاری دو طرف و ایجاد زمینه های لازم برای دعوت از سرمایه گذاران ایرانی را مورد توجه قرار داد.

وی ابراز امیدواری کرد که سفر دکتر سعید لو معاون اجرایی رییس جمهوری کشورمان به اربیل و برگزاری اولین اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق بتواند توسعه روابط اقتصادی و مناسبات تجاری و اقتصادی دو طرف را فراهم نماید.

وی امنیت جمهوری اسلامی ایران را برای اقلیم کردستان مهم دانست و اظهار داشت اجازه نخواهیم داد که به امنیت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد شود.



دیدار وزیر امور خارجه تووالو با صالحی



وزیر امور خارجه کشور تووالو امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



وزیر امور خارجه تووالو در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان خواستار برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران شد.



صالحی نیز با استقبال از برقراری این روابط و با اشاره به ظرفیتها و تجارب کشورمان در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی و خدمات فنی مهندسی، آمادگی کشورمان را برای ارائه این تجارب به تووالو اعلام کرد.