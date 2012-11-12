بانوان ووشو کار البرزی طلایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارغوان جلالی، محبوبه کریمی و نازنین حضرتی در قالب تیم ملی دانشجویان ایران با کسب مدال طلا این دوره از رقابتها که در کشور ایتالیا برگزار گردید ، قهرمان جهان شدند.



سه ووشو کار خردسال البرزی که به همراه تیم منتخب شائولین لوهان کشور در تورنمنت بین المللی چین حضور داشتند، یک مدال طلا و دو نقره با ارزش این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ایران در رقابتهای پرورش اندام و بادی کلاسیک آسیا

مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ایران در رقابتهای پرورش اندام و بادی کلاسیک آسیا به میزبانی البرز دوشنبه بیست و دوم آبانماه برگزار خواهد شد.

در این مراسم که روز دوشنبه ساعت 12 الی 16 در کرج، جاده فردیس بعد از انبار نفت، تالار آرش برگزار می شود، بیت الله عباس پور، حسن رهنماییان و محرم پناهی سه قهرمان و مدال آور البرزی رقابتهای پرورش اندام و بادی کلاسیک آسیا سال 2012 نیز تجلیل می شوند.

مهبد کماکان در صدر جدول رده بندی جای گرفت

در هفته ششم مسابقات لیگ فوتسال بانوان البرز ، مهبد، بیست وکانون کرج به ترتیب جایگاه اول تا سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

در هفته ششم از سری مسابقات لیگ فوتسال بانوان البرز کانون کرج 13بر صفر از سد جهان نما گذشت، البرز سه بر 5 بازی را به پیتزا دی واگذار کرد، استقلال 12 برصفر مقابل مهبد شکست را پذیرا شد، بیست 11 بر صفر نشاط را در هم کوبید و تیم فوتسال نظر آباد 6 بر صفر مقابل پاسارگاد به پیروزی دست یافت .

سایپای البرز از سد باریج اسانس گذشت



در هفته پنجم از مسابقات لیگ باشگاههای والیبال ، سایپای البرز مقابل باریج اسانس صف آرایی کرد و سه بر دو پیروز میدان شد.

در دیگر دیدارهای این هفته شهرداری ارومیه سه بر صفر جواهری گنبد را شکست داد، آلمینیوم المهدی سه بر صفر مقابل پیکان تهران مغلوب شد، شهرداری تبریز و متین ورامین سه بر یک از سد حریفان خود گذشتند و پیشگامان کویر نیز مقابل نوین کشاورز به میدان رفت و سه بر صفر پیروزی را از آن خود کرد.

کاله مازندران با 15 امتیاز کماکان در صدر جدول رده بندی لیگ برتر جای دارد و تیم های پیشگامان کویر، پیکان تهران ، شهرداری ارومیه ، متین ورامین ، میزان خراسان و سایپای البرز به ترتیب جایگاه های دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.



تیم نوجوانان جودو البرز سوم شد



تیم جودو نوجوانان البرز با نام کاشی پرسپولیس مقام سوم لیگ آینده سازان کشور را از آن خود کرد.



تیم نوجوانان البرز با کسب 21 امتیاز به عنوان سرگروه ، گروه A به فینال مسابقات راه یافت و در چهار بازی با کسب دو برد و دو باخت و با اختلاف امتیاز بسیار ناچیز بعد از تیم های باشگاه نیروی مقاومت و استان خوزستان در جایگاه سوم جای گرفت، همچنین دانشگاه آزاد نیز عنوان چهارمی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.



سینا سلطانی، علیرضا خجسته و علی زارعی به ترتیب عناوین برتر اوزان 55 کیلوگرم،60 کیلوگرم و 66 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

این دوره از مسابقات به طور متمرکز در افراسیابی تهران پیگیری شد.



مسابقات تنیس دو نفره آزاد جام غدیر خم پایان یافت



مسابقات تنیس دونفره آزاد آقایان جام عید غدیرخم با برتری تیم دو نفره آرش گلچینی و شبیر نورافشان به پایان رسید.



20 تیم در این دوره از مسابقات شرکت کردند که در نهایت تیم های دو نفره آرش گلچینی- شبیر نورافشان و احمد ورمزیان-نادر نظری به فینال راه یافتند و تیم آرش گلچینی - شبیر نوراشان با نتایج 6-2 و 6-3 در دو ست پیاپی به پیروزی رسیدند و قهرمانی اولین دوره رقابتها را از آن خود کردند.

