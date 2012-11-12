استقبال مشهدیها از یار مهربان/ گرانی مانع از حضور مردم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب امسال علاوه بر تغییراتی که از لحاظ کادر مدیریتی داشت با یک پدیده دیگر نیز روبرو شد وآن افزایش چند برابری قیمت کاغذ در کشور است.

پدیده ای که به هر حال به دلیل تاثیر بر قدرت خرید خانواده ها به نحوی خودش را نشان می دهد اما آنچه در نمایشگاه کتاب امسال مشهد قابل مشاهده است شور وشوق واستقبال خوب مردم و ناشران از این دوره از نمایشگاه است.

مدیر کل سازمان صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی که به منظور بازدید از نمایشگاه چهاردهم کتاب به محل نمایشگاه بین المللی مشهد آمده با اشاره به حضور بالای جوانان و نوجوانان در این نمایشگاه این مطلب را نشانه ای خوب برای آینده کشور توصیف کرد.

حجت الاسلام علی نهاوندی بیان کرد: این گونه نمایشگاه ها باید به طور مستمر و مکرر برگزار شود و در صورتی که یکسری تسهیلات مناسب هم به ناشران و هم به خریداران ارائه شود این گونه نمایشگاه ها می تواند تاثیرات بیشتر و بهتری داشته باشد.

استقبال بی نظیر مشهدیها از نمایشگاه کتاب

وی این استقبال خوب را نشانه ای برای کسانی که در حوزه نشر و تالیف کار می کنند دانست و افزود: ناشران و نویسندگان اگر بر مبنای نیازها و علایق جامعه و مخاطبانشان کارهایشان را ارائه کنند مطمئنا با استقبال خوبی هم روبرو خواهند شد.

مدیر کل سازمان صدا وسیمای خراسان رضوی، درباره نقش سازمان متبوعش در گسترش فرهنگ کتاب خوانی گفت: صدا و سیما خودش یک تالیف هنری انجام می دهد و تالیف هم ناشی از تحقیق و پژوهش است و این تحقیقات نیز بر اساس کتاب ها و مقالاتی است که منتشر می شود.

وی افزود: بر همین اساس صدا و سیما باید در حوزه کار خودش از آثار و حوزه نشر و کتاب آگاه باشد و در نهایت به عنوان یک واسط بین ناشران وعلاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی یک حلقه کانونی تشکیل داده و این دو را به هم نزدیک کند.

مسئول غرفه انتشارات پژوهشگاه تحقیقاتی وزارت علوم با اشاره به حضور خوب و گسترده مردم در نمایشگاه چهاردهم کتاب بعضی ناهماهنگی ها و دریافت مبلغ 100 هزار تومان از طرف برگزار کنندگان نمایشگاه را از نکات منفی این نمایشگاه می داند و می گوید تا به حال در نمایشگاه های متعددی در سراسر کشور شرکت کرده است و این اولین بار است که برای یک غرفه شش متری 100 هزار تومان پرداخت کرده است.

راهب عارفی که خودش دستی بر قلم دارد و تاکنون بیش از 30 عنوان ترجمه وتالیف به جامعه فرهنگی کشور ارائه کرده و به عنوان مدرس در دانشگاه آزاد تهران نیز مشغول است نبودن سرویس به منظور رفت و آمد مهمانان و ناشرانی که از دیگر استان ها به مشهد آمده اند را از نکات منفی این نمایشگاه می داند اما در عین حال از استقبال خوب مردم وعلاقه مندان به کتاب خوانی در مشهد راضی است.

این نویسنده و ناشر کشورمان همچنین مدعی است طی چند روز حضورش در شهر مشهد با رئیس چند دانشگاه شهر مشهد ملاقات داشته است و در کمال تعجب با عدم استقبال و اطلاع آنان از وجود نمایشگاه کتاب روبرو شده است.

نویسنده و مترجم کتاب های همچون "اشعار حضرت علی(ع)"،"سیره نبوی واخلاق علوی"، "دعا های قرآن از زبان پیامبران الهی،" "عروج به عرش الهی" بیان کرد: بسیاری از کتاب های عرضه شده در این غرفه کتاب های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها است که مسئولان دانشگاه های مشهد باید برای تهیه آنها اقدام کنند اما تا امروز کار خاصی از جانب آنها صورت نگرفته است.

دغدغه های غرفه داران و ناشران

یکی دیگر از ناشران که سابقه حضور چندین ساله در این گونه نمایشگاه ها را دارد با ابراز نارضایتی از عدم هماهنگی بین مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت: دو روز اول نمایشگاه سرویس برگشت در اختیار ناشران نبود و در حال حاضر نیز معلوم نیست سرویسی به منظور جابجایی ناشران در نظر گرفته شده است یا نه و ما همچنان از این بابت سردر گم هستیم.

محبوب علیزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته و همین افزایش قیمت کاغذ باعث افزایش چشمگیر قیمت کتاب نیز شده است اما با توجه به استقبال خوبی که از طرف کتاب دوستان صورت گرفته است وعلی رغم کاهش قدرت خرید مردم امیدوارم بتوانیم تا روزآخر نمایشگاه همانند سال گذشته فروش خوبی داشته باشیم.

مسئول غرفه علامه طباطبائی که در حوزه نشر کتاب های دینی کتاب های را عرضه کرده است استقبال مردم را کمی بهتر از سال گذشته دانست و بیان کرد: فروش کتاب ها نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

محمدعلی گلکار اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در غرفه خودمان کتاب های حوزه دین را عرضه می کنیم خوشبختانه با استقبال اقشار مختلف با پوشش های گوناگون و متفاوت ظاهری روبروشده ایم و از همه نوع مدل و قیافه از کتاب های عرضه شده در حوزه دین خریداری کرده اند.

وی بیشترین سئوال مراجه کنندگان را درباره کتاب های در مورد سبک زندگی دانست و افزود: از زمانی که مقام معظم رهبری به مسئله سبک زندگی اشاره کرده اند مردم و خصوصا جوانان سئوال های زیادی در باره این فرمایش مقام معظم رهبری می پرسند و اما در این نمایشگاه حضور داریم نیز مشاهده می کنیم که جوانان به دنبال کتاب های برای یافتن پاسخ هایشان در این باره هستند.

گلکار با اشاره به پیام و سخن دیگر مقام معظم رهبر درباره خطر کاهش جمعیت یکی دیگر از سوالات و مراجعه های مردم را در مورد این موضوع عنوان کرد و گفت: خوشبختانه یک عنوان کتاب بسیار خوب حدود 30 سال پیش توسط علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی با عنوان کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین نوشته شده است که در حال حاضر در همین غرفه عرضه می شود و همین کتاب می تواند دغدغه مقام معظم رهبری در باره کاهش جمعیت کشور را تا حدودی نشان دهد.

تخفیف نمایشگاهی جبران گرانی را کرد

یکی از جوانانی که با دست پر از نمایشگاه خارج شده است گفت: کتاب به نسبت گذشته افزایش داشته است اما تسهیلاتی که داده شده است این قیمت ها را تا حدودی شکسته است.

فریده آقایی با اشاره به دریافت 20 درصد تخفیف نمایشگاهی از دریافت بن تخفیف نیز ابراز رضایت کرد اما از نحوه دریافت بن راضی نبود و شلوغی و ایجاد صف طولانی برای دریافت بن را از معایب این نمایشگاه دانست.

دبیر اجرایی نمایشگاه چهاردهم با اشاره به ابلاغی که از جانب وزارت ارشاد انجام شده است توضیح داد: وزارت ارشاد ما را مکلف کرد در صورتی که می خواهیم از امکانات و پشتیبانی وزارت استفاده کنیم باید به شکل انحصاری با موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که در تهران مستقر است طرف تفاهم شویم ما هم بخش تخصصی ناشران وشرکت کنندگان در نمایشگاه را به این بخش سپردیم.

سعید سرابی اظهار داشت: در دو سال گذشته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با همکاری شرکت نمایشگاه های مشهد این کار را برعهده داشت امسال در واقع موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به ظرفیت های ما اضافه شد و این به معنای در اختیار داشتن ظرفیت های سال های گذشته و در عین حال افزایش ظرفیت های جدید به این مجموعه است.

وی گفت: به هر حال مشکلاتی در مسیر برپایی نمایشگاه وجود داشت و دلیلش هم تغییر مجری نبود بلکه دیر شروع شدن فعالیت های نمایشگاه بواسطه وجود یک وضعیت نامعلوم به لحاظ اعتبارات بود.

سرابی درباره مشکلاتی که در مورد سرویس های برگشت ناشران بوجود آمده است بیان کرد: متاسفانه به دلیل یکسری ناهماهنگی های که در هر تغییر و تحولی ممکن است، پیش بیاید در یکی دو روز اول نتوانستیم سرویس دهی مناسبی داشته باشیم که در حال حاضر این مشکل تا حدود زیادی بر طرف شده است.

وی همچنین اجاره های دریافت شده از ناشران را بر مبنای قیمت های سال گذشته دانست وافزود: شرکت نمایشگاه های مشهد بابت اجاره غرفه ها از ناشرانی که کتاب های عمومی و در واقع پرفروش تری را عرضه کرده اند مبلغ یک میلیون ریال و از ناشرانی که کتاب های تخصصی وخاص را عرضه کرده اند نیز مبلغ500 هزار ریال دریافت کرده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه چهاردهم کتاب اظهار داشت: با توجه به تخصصی که بواسطه موسسه نمایشگاه های تهران به ما اضافه شده است والبته آنچه که قابل مشاهده است پیش بینی می کنیم نمایشگاه امسال با استقبالی کم نظیر مواجه شود.

وی با اشاره به وجود بیش از 50هزار عنوان کتاب در نمایشگاه این دوره توضیح داد: در نمایشگاه امسال 10 بخش نمایشگاهی با وجود 550 ناشر از سراسر کشور به اضافه 150ناشر خراسانی حضور دارند.

وی همچنین حضور بخش بین الملل در این دوره را برای اولین با دانست و بیان کرد: در بخش بین الملل نیز کتاب های زیادی با عنوان های مختلف و به زبان اصلی عرضه شده است.

سرابی همچنین از نامه نگاری های که با مراکز دانشگاهی مشهد صورت گرفته است اشاره کرد و توضیح داد: با اینکه تامین خواسته های سازمان ها و دانشگاه های که به صورت گروهی و در تعداد بالا تقاضای دریافت تسهیلات دارند در توان ما نیست اما به هر حال سعی کرده ایم نامه هیچ فرد یا سازمانی را بدون جواب نگذاریم.

وی درباره آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب امسال گفت: آمار ما بر اساس بن های فروش شده در نمایشگاه است که البته تعداد بن های که امسال در نظر گرفته شده است نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد.

وی افزود: پس از پایان نمایشگاه با توجه به آمار فروش بن ها آمار دقیق بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه کتاب محاسبه خواهد شد.

سرابی اظهار داشت: به هر حال کتاب امروز به عنوان یک ضرورت به عنوان جزئی از سبد خانوار در آمده است و اگر اطلاع رسانی درست و خوبی صورت بگیرد استقبال از کتاب بسیار خوب خواهد بود.

آنچه از ظاهر این نمایشگاه مشخص و قابل مشاهده و درک است حضور تعداد زیاد مردم خصوصا جوانان در این دوره از نمایشگاه است.

هرچند که استقبال از سالن کتاب های کمک درسی و تست های کنکور از بقیه سالن ها بیشتر است اما همین حضور در فضای فرهنگی ودیدن و مشاهده عنوان های مختلف کتابهای علمی، دینی و تاریخی می تواند سبب آشنا شدن جوانان و خانواده ها با ظرفیت های بالای کتاب در افزایش توانمندی ها و توانائی های علمی آنان شود.

همچنین مشاهده انواع کتاب های علمی می تواند تلنگری باشد بر ذهن خانواده ها و فرزندانشان به منظور یافتن سلیقه ها وعلایق آنان و به طبع آن پیدا کردن راهی صحیح برای آینده تحصیلی و کاری نوجوانان و جوانانی که دارای ذهنی پویا و جوینده هستند.

................................

گزارش: رضا آرمانیان