به گزارش خبرنگار مهر، دوران زندگی انسان با فراز و فرودهایی همراه است که بازنشستگی و فراغت از کار یکی از این فراز و فرودها است.



این دوران با دغدغه‌ها و مشکلاتی همراه است، اما با وجود تمام مشکلاتی که فرد بازنشسته در خانواده و جامعه با آن مواجه است، این دوران به معنای حذف افراد از جامعه نیست، بلکه باید برنامه‌های متنوع اعم از اقتصادی و فرهنگی نوید بخش دوران انتقال تجربه و استفاده از خدمات در این ایام باشد.



در این زمینه گفتگویی با سید جواد طباطبایی رئیس سازمان بازنشستگی استان قم در مورد اقدامات صورت گرفته برای بازنشستگان تحت پوشش این سازمان انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.



سازمان بازنشستگان استان چه تعداد بازنشسته را تحت پوشش قرار داده است؟ با تفکیک جنسیت ارائه کنید.



هفت هزار و 336 نفر کل بازنشستگان اداراتی مانند آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی، صنعت معدن تجارت، منابع طبیعی و ... تحت پوشش این سازمان هستند که پنج هزار و 227 نفر از این تعداد مرد و 2 هزار و 109 نفر زن هستند.



70 درصد افراد تحت پوشش را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند که شامل 5 هزار و 300 نفر است.



همچنین هزار و 492 نفر نیز مستمری بگیر هستند که فرد بازنشسته فوت کرده و خانواده حقوق متوفا را مطالبه می کنند که این تعداد با میزان کلی که در ابتدا اشاره شد، متفاوت است.



اقداماتی که سازمان بازنشستگی استان قم برای بازنشستگان تحت پوشش خود ارائه می دهد، شامل چه خدماتی است؟



برای افراد تحت پوشش کارت شناسایی صادر می شود، هر فرد که متقاضی باشد این کارت را دریافت می کند و این کارت مزایایی شامل استفاده نیم بها از کتابخانه ها و اماکن گردشگری است، همچنین سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور به افراد دارای این کارت تخفیف های ویژه ای ارائه می کند،در استان قم 90 درصد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان این کارت را دریافت کردند.



اجرای طرح "در خانه نمانیم" برگزاری تورهای گردشگری است که با پرداخت نیمی از هزینه ها توسط سازمان و نیمی دیگر توسط فرد بازنشسته صورت می گیرد.



این طرح به منظور حضور سالمندان و بازنشستگان در جامعه و شرکت در اردوهای مختلف زیارتی و تفریحی برگزار می‌شود، بازنشسته ها در حال حاضر تنها می توانند در دو نوبت در این تورها حضور داشته باشند.



ساخت مکانی برای حضور بازنشستگان و تبادل افکار از برنامه های مورد توجه این سازمان بود با گذشت چهار سال از ساخت آن، این خانه ها تا چه اندازه توانسته است به این اهداف نزدیک شود؟



سازمان بازنشستگی دو خانه مهر یکی واقع در بوستان نرگس ویژه بازنشستگان زن و دیگری واقع در بوستان هاشمی برای بازنشستگان مرد را در راستای اجرای دور دوم مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال 88 افتتاح کرده است.



افتتاح مجموعه های تفریحی و ورزشی دستاورد خوبی برای اوقات فراغت بازنشستگان است و آنان می توانند اوقات مفرح و شادی را در این اماکن سپری کنند.



این مکان با هدف تجمع بازنشستگان و تبادل افکار آنان صورت گرفته است در گذشته مشاهده می شد افراد در پارک‌ها حضور بهم می رسانند که این زیبنده فرد بازنشسته نبود، خانه مهر برای غنی سازی اوقات فراغت بازنشستگان با همکاری استانداری و شهرداری تاسیس شده و دارای امکاناتی چون اتاق رایانه، بخش مطبوعات، کتابخانه، اتاق پزشک، اتاق جلسات، غرفه عرضه صناع دستی بازنشستگان و ... است، بازنشستگان با اداره این مجموعه ها زمینه پایداری و دوام آن را فراهم می آورند.



این اماکن به عنوان پایگاهی بری بازنشستگان بوده و این قشر از جامعه با حضور در این مکان ها تجربیات خود را در اختیار دیگر افراد قرار خواهند داد.



برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی متنوع در خانه‌های مهر بستگی به استقبال بازنشستگان دارد اما استقبال آقایان بازنشسته مطلوب نبوده است.



سازمان تامین اجتماعی چه وظایفی در قبال بیمه درمان و مسکن بازنشستگان تحت پوشش دارد؟ آن گونه که بازنشستگان می‌گویند این سازمان در حوزه مسکن کاری انجام نداده است.



اختصاص بیمه تکمیلی درمان جز فعالیت های این سازمان است، بر اساس مجوز دولت، تمام افرادی که مایل باشند مشمول آن می شوند، برخی از دستگاه‌ها نیز برای بازنشستگان خود بیمه تکمیلی اختصاص می‌دهند، دیگر افراد نیز مشمول این خدمت هستند مگر تقاضای انصراف کنند.



همچنین بیمه عمر حوادث نیز از دیگر خدمات این سازمان است. همه ساله دستگاه ها با این سازمان قرارداد بسته و تا سه میلیون تومان بیمه حوادث می شوند، به شرطی که دستگاه مورد نظر قرارداد لازم را با این سازمان انعقاد کند.



وام ضروری نیز به صورت قرعه کشی و با اعطای یک تا یک و نیم میلیون تومان اعطا می شود که ثبت نام با تخصیص بودجه در دی ماه سال جاری صورت می گیرد.



این سازمان در حوزه مسکن وارد نشده است چرا که در شرح وظایف سازمان بازنشستگان قرار ندارد و دستگاه بازنشستگان مربوطه باید اقدام کند.

مصاحبه از کبری فتحی