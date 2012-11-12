محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه قرعه کشی و برگزاری رقابت های جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس نحوه قرعه کشی و برگزاری رقابت های جام حذفی را مورد بررسی قرار دادیم. اصل برگزاری رقابت های جام حذفی مورد تقدیر ماست و از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به دلیل برگزاری این رقابت ها تشکر می کنیم.

وی درهمین خصوص افزود: متاسفانه در نشستی که در سازمان لیگ برگزار شد قرار بود که برگزاری رقابت های جام حذفی با حضور نمایندگان باشگاهها مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه قرعه کشی در این خصوص صورت گیرد. در حال حاضر نحوه چیدمان تیم ها در قرعه کشی رقابت های جام حذفی مورد تایید و قبول ما نیست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: فلسفه برگزاری رقابت های جام حذفی این است که فرصت مطرح شدن به تیم های دسته های پایین تر داده شود اما با این نحوه برگزاری این فرصت از آنها گرفته شده و این موضوع باعث می شود که حق این تیم ها ضایع شود.

وی درهمین خصوص تاکید کرد: یکی دیگر از موارد مورد انتقاد قرعه کشی رقابت های جام حذفی به رویارویی تیم های لیگ برتری مقابل یکدیگر از ابتدای برگزاری این رقابت ها برمی گردد. با توجه به اینکه تیم ها در رقابت های لیگ برتر دوبار طی یک فصل مقابل هم بازی می کنند بنابراین این گونه چینش بازی های جام حذفی معنی نخواهد داشت و غلط است.

رویانیان تاکید کرد: یکی دیگر از مواردی که مورد اعتراض ما قرار دارد زمان برگزاری این بازی هاست که قرار است در تعطیلات بین دو نیم فصل انجام شود. در حالی که تیم ها در تعطیلی کوتاه مدت نیم فصل فرصت کمی برای بازسازی ، تقویت خود و جابه جایی بازیکنان دارند باید دو بازی را در رقابت های جام حذفی در این بازه زمانی کوتاه مدت انجام دهند.

وی در همین خصوص تاکید کرد: این موضوع برنامه آماده سازی و اردوی تیم ها را در تعطیلات نیم فصل کاملا بهم می ریزد و باعث می شود بازیکنان جدیدی که می خواهند به تیم ها اضافه شوند زمان کافی برای هماهنگی با سایر نفرات تیم نداشته باشند.

رویانیان اظهار داشت: هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به من ماموریت داده که این موضوع را از طریق مکاتبه رسمی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پیگیری کنم.