هنوز اتفاقات اصفهان برای ما جای سوال دارد/ تیم زنجان هنوز هماهنگ نیست

فرزاد کوهیان، سرمربی تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برتری تیمش مقابل پتروشیمی ماهشهر در هفته دوم رقابت‌های سوپر لیگ تصریح کرد: دیدار دشواری مقابل پتروشیمی ماهشهر برگزار کردیم. "توفیق" سرمربی این تیم فرصت زیادی نداشته اما مطمئنا تیمش در ادامه راه بهتر خواهد شد.

وی افزود: شاگردانم در بازی مقابل پتروشیمی از نظر روحی، روانی به دلیل دیدارهفته نخست سوپر لیگ در شرایط خوبی قرار نداشتند. ضمن اینکه هنوز تیم ما کاملا هماهنگ نشده. البته توقع ما این است که بازی به بازی بهتر شویم؛ اما هنوز اتفاقات و حواشی دیدار اصفهان برای ما جای سوالات فراوانی دارد.

کوهیان در خصوص مشکلات هفته اول خاطر‌نشان کرد: هفته اول روی خطایی که واقعا خطا شد و از چشمان داور به دور ماند، اعتراض کردم که داور این دیدار بلافاصله من را از زمین بازی اخراج کرد. واقعا برایم جای سوال است که چرا قاضی مسابقه اینقدر زود و بدون تذکر مرا از میدان مسابقه خارج کرد. خطا از دست داور در رفت؛ اما من محکوم شدم. به نظرم داور دیدار می توانست مدیریت بهتری در این موضوع داشته باشد.

وی تاکید کرد: فدراسیون تا این لحظه واکنش خاصی نسبت به این موضوع نشان نداده است و جالب اینکه داور دیدار ما روزهای دوشنبه و پنجشنبه هم در لیگ قضاوت کرد.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان در خصوص عملکرد بازیکن خارجی تیم خود، گفت: از دیگو کاملا راضی هستم. او در دو دیدار ابتدای لیگ بازی‌های خیلی خوبی را برای ما انجام داده است.

کوهیان خاطرنشان کرد: قطعا لیگ دشواری پیش رو خواهد بود، چرا که 4 ، 5 تیم خوب و قدرتمند در لیگ حضور دارند که هر کدام از آنها هم به نوعی دارای شانس قهرمانی هستند.

وی در خصوص قطع همکاری مصطفی هاشمی با مهرام اظهار داشت: او یکی از مربیان بزرگ ایران است و قطعا نبود او در لیگ به بسکتبال ضربه خواهد زد.