  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۰۵

حجت الاسلام روحانی نیا:

900 مبلغ و مبلغه در ماه محرم به مساجد خراسان شمالی اعزام می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در ماه محرم سال جاری بیش از 900 مبلغ و مبلغه به مساجد شهری و روستایی استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افرود: در ماه محرم سال جاری بیش از 900 مبلغ و مبلغه از حوزه های علمیه شهرهای قم و مشهد و نیز حوزه های داخلی خراسان شمالی به مساجد شهرها و روستاهای این استان اعزام خواهند شد.

وی افزود: گردهمایی این روحانیون چهارشنبه هفته جاری تحت عنوان همایش طلایه داران رهروان ولایت در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می شود و پس از آن این مبلغان متناسب با نیاز مناطق مختلف، از سوی کارشناسان فرهنگی به مناطق هدف اعزام می شوند.

حجت الاسلام روحانی نیا با تاکید بر محتوا محور بودن برنامه های ایام عزاداری امام حسین(ع) اظهار داشت: روحانیون اعزامی در ماه محرم برنامه هایی چون سخنرانی در آیین های عزاداری، برگزاری کلاس های آموزشی احکام و عقاید، اقامه نمازهای جماعت، برگزاری کلاس های قرآنی و ... را در مساجد برگزار می کنند.

وی از دهیاران روستاهای مختلف استان خواست تا با تحویل به موقع فرم های درخواست روحانی، با اداره تبلغیات اسلامی در زمینه اعزام به موقع مبلغین برای ماه محرم همکاری کنند.

ماه محرم از 26 آبان ماه آغاز می شود.
 

کد مطلب 1741229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها