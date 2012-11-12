برگزاری گردهمایی بسیج جامعه پزشکی شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسائل خانواده در گردهمایی بسیج دانش‏آموزی بسطام که همزمان با هفته خانواده برگزار شد،گفت: بیشترین آمار طلاق مربوط به پنج سال اول زندگی زوجین است که بر سر بایدها و نبایدها رخ می ‏دهد.

سیدرضا سیدحسینی در سخنانی با اشاره به لزوم توجه به خانواده اظهار داشت: باید روی خانواده ‏ها کار شود چراکه زیربنای جامعه خانواده است و اگر خانواده سالم باشد به تبع آن جامعه نیز سالم خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام مشکلات روحی و روانی خانواده ‏ها از استرس و اضطراب است، افزود: باید تلاش شود تا اضطراب از خانواده‏ ها رخت بربندد و نیاز به آموزش خانواده‏ ها در کنترل این موضوع بسیار احساس می ‏شود.

این کارشناس مسائل خانواده با تأکید بر اهمیت پنج سال نخست زندگی تصریح‌ کرد: بیشترین آمار طلاق مربوط به پنج سال اول زندگی زوجین است که به دلیل بایدها و نبایدها رخ می ‏دهد.

ادامه‌ داد: باید زوج‏ های جوان قبل از ازدواج در کلاس‏ های مشاوره خانواده حاضر و با زندگی مشترک و بایدها و نبایدها آشنا شوند.

برگزاری اردوی راهیان نور خلیج فارس ویژه بسیجیان استان سمنان

در اقدامی کم‏ نظیر بسیجیان سمنان در قالب اردوی راهیان نور خلیج فارس، به مدت یک هفته از مناطق جنوبی ایران اسلامی و استان هرمزگان بازدید کردند.

محمدهادی مظاهری مسئول برگزاری این اردو گفت: اردوی سیاحتی و علمی راهیان نورخلیج فارس با حضور 55 نفر ازخانواده معظم شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و بسیجیان پایگاه صاحب الامر (عج) سمنان برگزار شد.

وی افزود: براساس برنامه ‏ریزی انجام شده، اعضای کاروان از مناطق مختلف استان هرمزگان از جمله خلیج فارس، جزیره هنگام و منطقه دریائی دلفین‏ ها بازدید کردند.

مظاهری ادامه داد: بازدید از جنگل زیبای حرا، غار خربس جزیره قشم، مجتمع بزرگ ساخت کشتی‏ های اقیانوس‏ پیما و فرا ساحلی ایران از دیگر برنامه ‏های این اردو بود.

وی بازدید از بندر و اسکله شهید رجائی بندرعباس و مناطق تاریخی این شهر را از دیگر برنامه ‏های اردوی راهیان نور خلیج فارس برشمرد.

برگزاری گردهمایی حلقه‌های صالحین بسیج جامعه پزشکی شاهرود

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در گردهمایی حلقه‌های صالحین بسیج جامعه پزشکی شاهرود که با حضور بیش از 70 نفر از سرگروه‌ها و اعضای حلقه‌های صالحین در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد، گفت: تفکر بسیجی زاییده قیام امام حسین(ع) و عاشورای حسینی است و این تفکر پویا تا انتهای تاریخ ادامه دارد.

سرهنگ عباس مطهری اظهار داشت: هفته بسیج امسال با دهه اول ماه محرم مقارن است و باید استفاده لازم را از این فضای معنوی انجام داد.

مطهری گفت: باید در حلقه‌های صالحین موضوع بسیج و عاشورا و ارتباط آنها با هم بررسی شود، و ضمن تبیین فلسفه عاشورا و قیام سالار شهیدان و انقلاب اسلامی که تداوم قیام عاشوراست به تبیین بسیج که نهالی برگرفته از عاشوراست همت گماشت.

توزیع 20 هزار بروشور حجاب و عفاف در شاهرود

مسئول بسیج جامعه پزشکی شاهرود گفت: 20 هزار بروشور حجاب و عفاف در مراکز بهداشتی و درمانی شاهرود توزیع شد.

علی عجم نوروزی بیان داشت: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و به ویژه در مراکز بهداشتی درمانی از قبیل درمانگاه رضوی، بیمارستان امام حسین(ع) و فاطمیه شاهرود انجام شد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های حجاب و عفاف در مراکز درمانی افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراکز درمانی پوسترهای حجاب و عفاف و مقابله با اعتیاد نیز در مراکز درمانی در معرض دید مراجعه‌ کنندگان قرار گرفته است.

عجم نوروزی با برشماری اهداف مورد نظر در این اقدامات فرهنگی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با نمایش پوسترها و بنرها و القاء پیام‌ها و مفاهیم دینی و مکتبی، تاثیر مثبتی در جامعه ایجاد نموده و تلنگری برای افراد جامعه فراهم شود.

برپایی 6 نمایشگاه همزمان با آغاز هفته بسیج در شاهرود

همزمان با آغاز هفته بسیج شش نمایشگاه با موضوعات " جنگ نرم، بسیج، فرهنگ عاشورا، حجاب و عفاف، فعالیت‌های حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت و بصیرت‌افزایی" برپا می‌شود.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هفته بسیج سپاه شاهرود در جلسه کمیته اطلاع رسانی هفته بسیج با اعلام این خبر اظهار داشت: اخبار لحظه به لحظه برپایی این نمایشگاه باید انعکاس داده شود تا مردم آگاه شده و از نمایشگاه‌ها بهره لازم را ببرند.

جمال‌الدین غنایی بیان داشت: باید تلاش کنیم تا به نحو شایسته برنامه‌های هفته بسیج که در راستای ماه محرم و عاشورای حسینی است را از سطح پایگاه تا ناحیه را بخوبی پوشش دهیم و اطلاع‌رسانی جامع و کاملی داشته باشیم.