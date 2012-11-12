کتابخانه عمومی سمنان شبانه روزی فعالیت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: فعالیت کتابخانه عمومی سمنان از بامداد یک شنبه شبانه روزی شد.

امیر علی عموزاده با بیان اینکه کتابخانه عمومی سمنان اولین کتابخانه عمومی در این استان است که به صورت شبانه روزی به دوستداران کتاب خدمات ارائه می دهد گفت: متقاضیان استفاده از خدمات کتابخوانی و مطالعه 24 ساعته از کتابخانه عمومی سمنان، باید کارت عضو شبانه روزی را دریافت کنند.

وی افزود: زمان پذیرش اعضا در کتابخانه تا ساعت 23 و زمان خروج از آن شش بامداد فردای آن روز است.

دیدار کتابداران سمنان با نماینده ولی ‏فقیه در استان سمنان

نماینده ولی ‏فقیه در استان سمنان در دیدار با کتابداران سمنان به مناسبت هفته کتاب گفت: کتاب و کتاب‏خوانی پشتوانه عظیم فرهنگی برای کشور است و سنت حسنه وقف باید وارد این حوزه شود.

آیت ‏الله سیدمحمد شاهچراغی افزود: سرمایه فرهنگی از بهترین سرمایه‏ هاست و از سرمایه‏ های دیگر باید بیشتر به آن پرداخت.

وی کتاب و کتاب‏خوانی را پشتوانه عظیم فرهنگی برای کشور عنوان و تصریح کرد: فرهنگ کتاب و کتاب‏خوانی در جامعه باید بیشتر ترویج شود.

نماینده ولی ‏فقیه در استان سمنان بر ایجاد جذابیت در محیط‏ کتابخانه ‏ها تاکید کرد و اظهار داشت: برای گسترش کتابخانه ‏ها می‏ توان از توان خیران نیز بهره برد.

ایجاد 4.5 متر فضای کتابخانه‏ ای برای هر 100 نفر در استان سمنان

مدیر کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه با پایان پروژه ‏های در حال ساخت این اداره کل تا پایان سال، به ازای هر 100 نفر 4.5 متر فضای کتابخانه‏ای در این استان وجود خواهد داشت.

امیرعلی عموزاده افزود: این عدد در برنامه چشم‏انداز 20 ساله کشور، هشت متر پیش ‏بینی و در استان تا پایان سال سمنان نیمی از این مقدار محقق شده است.

مدیر کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان با بیان اینکه سمنان از نظر نسبت تعداد کتاب در کشور استان دوم است، خاطرنشان کرد: در نسبت تعداد اعضای کتابخانه‏ ها به کل جمعیت، استان سمنان رتبه سوم کشور را داراست.

عموزاده گفت: در دارا بودن تعداد کتابخانه در کشور استان سمنان، جایگاه چهارم را دارد که در این زمینه باید ورود خیران به امر کتابخانه‏ سازی بیشتر ترویج شود.

گشایش کتابخانه مرکزی سمنان در دهه فجر امسال

معاون اداره کل کتابخانه ‏های عمومی استان سمنان گفت: کتابخانه مرکزی سمنان از نظر ساختمانی در دهه فجر امسال گشایش یابد.

هدایت ‏الله خیاطیان اظهار داشت: طرح احداث کتابخانه مرکزی سمنان به عنوان بزرگ‏ترین پروژه استان سمنان در بخش کتاب توسط اداره کل کتابخانه ‏های عمومی استان سمنان پیگیری می ‏شود.

وی تصریح کرد: این طرح که در فهرست پروژه ‏های "مهر ماندگار" قرار گرفته است، در زمینی به مساحت بیش از هفت هزار متر مربع به بهره ‏برداری می‏ رسد.

معاون اداره کل کتابخانه‏ های عمومی استان سمنان ادامه داد: قرارهای اولیه بر این است که این کتابخانه از نظر ساختمانی در دهه فجر امسال گشایش یابد.

کتاب داستان فناوران در سمنان چاپ شد

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان از چاپ کتاب "داستان فناوران" در پارک علم و فناوری این دانشگاه خبر داد.

محمدصادق ولی پور افزود: کتاب داستان فناوران با تلاش شرکت آفرینش و نشر کتاب سمنگان کومش از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری و همکاری مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مراکز به مرحله چاپ رسیده است.

وی گفت: این کتاب 244 صفحه ای توسط آرزو ایمانی، برای آشنایی نوجوانان و جوانان علاقه مند به علوم و فنون گوناگون به خصوص علوم نوین تالیف شده است.

وی با بیان اینکه کتاب داستان فناوران مروری بر فن آوری های نو در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان است افزود: در این کتاب به چگونگی شکل گیری فن آوری از خلق ایده تا بهره وری اقتصادی از آن و تجاری سازی محصول پرداخته شده و به تجربیات ارزشمند درباره شرکت های دانش بنیان نیز اشاره کرده است.

رونمایی از 9 عنوان کتاب در استان سمنان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: هم ‏زمان با هفته کتاب و کتابخوانی 9 عنوان کتاب در این استان رونمایی می ‏شود.

محمدرضا سوقندی ادامه داد: عناوین این کتاب‏ها شامل گنجینه‏های مثل‏های سمنانی، بابونه‏ های سمفونی سرخ، مجموعه شعر، داستان کوتاه، مرد مجرد، این داستان ویار دارد، رباعی، آیین چاوشی خوانی و شعر حجم است.

سوقندی تصریح کرد: همچنین هم‏زمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ناشران، نویسندگان و سایر دست‎‏اندرکاران حوزه نشر تجلیل می‏شود.