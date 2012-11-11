  1. ورزش
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

پاسخ کوتاه به ناکامی بزرگ/

اظهار نظر مربی ناکام پس از حذف/ محمدی: نمی‌دانم چرا دفاع اینگونه بازی کرد!

اظهار نظر مربی ناکام پس از حذف/ محمدی: نمی‌دانم چرا دفاع اینگونه بازی کرد!

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان اعلام کرد که نمی‌داند چرا بازیکنان خط دفاعی ایران اینگونه برابر کره‌جنوبی بازی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان عصر امروز یکشنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا برابر کره‌جنوبی تن به شکست 4 بر یک داد تا از راهیابی به جام جهانی 2013 ترکیه باز بماند.

اکبر محمدی در نشست خبری پس از پایان این بازی در مورد گل‌های خورده تیم ایران برابر کره‌جنوبی گفت: من خودم هم نمی‌دانم بازیکنان خطر دفاعی ایران چرا اینگونه بازی کردند.

تیم جوانان ایران که در سال 2000 با کسب عنوان چهارم آسیا جواز حضور در جام جهانی جوانان 2001 آرژانتین را بدست آورد، با راه نیافتن به جام جهانی جوانان 2013 ترکیه، حسرت حضور تیم جوانان در جام جهانی را 14 ساله کرد. آیا جوانان ایران می‌تواند به جام 2015 نیوزلند راه یابد.

کد مطلب 1741245

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