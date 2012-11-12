پیشنهاد سازمان زندانها به مجلس/ یارانه زندانیان صرف انرژی و غذای زندانیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه غلامحسین اسماعیلی برای بیان مشکلات مالی سازمان زندانها و ارائه چند پیشنهاد در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شد.

رئیس سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع پیشنهاد مطرح شده گفت: من این پیشنهاد را چندین بار گفته بودم و باز هم تکرار کردم. وقتی دولت با توجه به آزاد سازی انرژی و قیمت نان و برخی مواد غذایی هیچ یارانه ای به سازمان زندانها پرداخت نمی کند قطعا این سازمان با کمبود بودجه مواجه می شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این بود که بخشی از یارانه زندانیان باید برای هزینه انرژی و غذا کسر و به سازمان زندانها پرداخت شود که آقای مصباحی مقدم هم گفتند حرف شما منطقی است. اما نظر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اول این پیشنهاد به دولت ارائه و بودجه آن تامین شود و اگر موافقت نشد برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شود.

اسماعیلی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا پیشنهاد سازمان زندانها با دلایل توجیهی و مستند مطرح شود.