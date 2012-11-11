تیم فوتبال صبای قم مقابل تیم امید پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود و صبای قم باید یک روز بعد در میهمانی سایپا البرز به میدان برود، این تیم آخرین بازی تدارکاتی خود را برگزار کرد و طی آن شاگردان عبدالصمد مرفاوی برابر تیم امید پیروز شدند.



صبای قم که این روزها زیر نظر مرفاوی و سایر همکارانش در کادر فنی، سخت و کاملا جدی برای دیدارهای باقیمانده دوازدهمین دوره لیگ برتر آماده می‌شوند، عصر یکشنبه در زمین اختصاصی تمرینات خود، میزبان تیم امید صبا بودند که در نهایت با پیروزی پرگل و جالب توجه پنج بر یک میدان را ترک کردند.



در این دیدار امیدهای صبای قم بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و با توجه به میل و انگیزه بسیار بالایی که از قرار گرفتن در مقابل بازیکنان تیم بزرگسالان و همچنین به نمایش گذاشتن توانایی‌های خود داشتند، بازی خوبی ارائه کردند اما حریف انگیزه و توان بالای تیم بزرگسالان صبا نشدند.



این نتیجه در حالی در پایان دیدار صبا و تیم امید رقم خورد که امیدها در نیمه نخست شاگردان عبدالصمد مرفاوی را کاملا غافلگیر کردند و ابتدا توسط عباس طهماسبی به گل رسیدند تا یک بر صفر پیش بیافتند اما در ادامه بازی در نیمه نخست مجید هوتن و میلاد سلیمان فلاح دو گل برای تیم بزرگسالان به ثمر رساندند تا این نیمه با با برتری تیم بزرگسالان به پایان برسد.



شکست تیم امید در مقابل صبا در نیمه نخست در حالی حادث شد که در نیمه دوم هر دو تیم از بازیکنان متعددی با نظر کادر فنی

خود بهره بردند ولی در نیمه دوم شاگردان عبدالصمد مرفاوی سه بار دیگر توسط بهمن طهماسبی، محسن بیات و ابوالفضل ابراهیمی به گل رسیدند تا پیروز این دیدار باشند.



نمایش بازیکنان تیم امید در این دیدار نشان داد که آنها باید تلاش بیشتری انجام بدهند تا بهتر از این آماده دیدارهای فصل جدید لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور شوند اما تیم بزرگسالان صبا نیز در تلاش برای کسب آمادگی مطلوب، بازی قابل قبولی ارائه کرد که نشان از آمادگی این تیم برای بازی حساس روز یکشنبه در لیگ برتر برابر فوتبال سایپا البرز دارد.



بازی حساس تیم های فوتبال صبای قم و سایپا البرز در هفته پانزدهم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه در ورزشگاه انقلاب شهر کرج برگزار می شود.

