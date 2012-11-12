به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه عصر یکشنبه در حاشیه اولین سالگرد شهید حسن تهرانی مقدم در حسینیه الزهرا نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه یکسال از شهادت شهید تهرانی مقدم و یارانشان می گذرد، گفت: روزی که حسن تهرانی مقدم به شهادت رسید در آستانه یک تست مهم و بسیار حیاتی برای موشک پرتاب ماهواره بسیار مهم بود که مجموعه ای از این سیستم ها باید در کنار هم قرار می گرفت تا این کار انجام شود.

وی افزود: تلاش های یاران شهید اقتدار موشکی ایران و دانشمندان جوانی که بعد از این مدت تلاش کردند در آینده ای نزدیک به تست نهایی خواهد رسید.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد: مردم ما در آینده ای نزدیک از نتایج مراحل اولیه مجاهدت های این شهید اطلاع خواهند یافت.



جعفری ادامه داد: پروژه های شهید تهرانی مقدم مربوط به پرتاب ماهواره موشکی با سوخت جامد در مدار ژئو است که این مدار بسیار بالا است و تا به حال در جمهوری اسلامی پرتاب ماهواره های بالای 100 کیلوگرم در چنین مداری سابقه نداشته است.



فرمانده کل سپاه در خصوص برخی سخنان مبنی بر توقف یا کند شدن پروژه های شهید تهرانی مقدم گفت: کسانیکه چنین صحبت هایی می کنند از فلسفه خون شهید مطلع نیستند ضمانت موفقیت طرح شهید تهرانی‌مقدم، خون پاکشان است که به زمین ریخته شده و بدون تردید این را حتما با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کند.



جعفری تصریح کرد: بعد از شهادت حسن تهرانی مقدم تعداد زیادی از دانشمندان به نیروی هوافضای سپاه مراجعه کردند و خواستار ادامه راه این شهید شدند.



امروز تعداد قابل توجهی راه شهید تهرانی مقدم را ادامه می دهند و هیچ وقفه ای در پروژه های این شهید ایجاد نشده است.



فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در سر موعد و برنامه ریزی انجام شده پروژه های شهید مقدم به سرانجام می رسد، گفت: چون این کارها بزرگ است زمان مورد نیاز را می خواهد؛ چراکه هدف گذاری شهید تهرانی مقدم در دنیا در چنین سطحی تنها در 2 یا 3 کشور سابقه داشته است.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا موشک های ایران تهدیدی برای اروپا و آمریکا به شمار می رود، افزود: جمهوری اسلامی باید پیشرفت های علمی خود را داشته باشد و ما در هر زمینه ای که لازم بدانیم کار می کنیم البته آنها ممکن است از این پیشرفت ها احساس خطر کنند، اما نیروهای مسلح به صورت طبیعی کار خود را انجام می دهند.



جعفری در خصوص اقدام نیروهای مسلح در ره‌گیری پهپاد آمریکایی در خلیج فارس ادامه داد: یکی از پهپادهای آمریکایی در خلیج فارس در منطقه AFRجمهوری اسلامی در منطقه ممنوع پروازی وارد شده بود که البته ممکن است اشتباهی یا عمدی بوده باشد، بلافاصله سیستم های پدافندی جمهوری اسلامی و هواپیماهای جنگنده سپاه که وظیفه مقابله با تهدیدات را دارند، وارد عمل شدند و وظیفه خود را انجام دادند.



فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: طبیعی است اگر باز هم پهپاد آمریکایی وارد حریم جمهوری اسلامی ایران شوند، چنین حرکتی از سوی ایران تکرار می شود.