خراسان رضوی در عرصه های فرهنگی پیشتاز باشد/ فرهنگ حوزه ای فرابخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر با تاکید بر شکل گیری نظامات فرهنگی متناسب با اصول وارزش ها گفت: نمی توان سایر موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از حوزه فرهنگ جدا بدانیم.

وی تاکید کرد: فرهنگ حوزه ای فرابخشی است و برنامه ریزی های آن معطوف به توسعه مناسبات با سایر بخش هاست.

وی ازحاکمیت، تولید کننده و مصرف کننده محصولات فرهنگی به عنوان مولفه های اصلی و سه راس مثلث حوزه فرهنگ یاد کرد و افزود: این سه مولفه از حیث ماهیت، محتوا، رفتارها و کارکردها در بخش فرهنگ تاثیر گذارند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: فرهنگ دارای دو سطح بنیادین و مشهود است که سطح بنیادین ان اساس فرهنگ شامل ارزش ها، اعتقادات و نگرش هاست و سطح مشهود ان شامل کالاها و خدمات فرهنگی مانند جشنواره ها، کتاب ها هنر و فضاهای فرهنگی است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه توجه به لایه های زیرین یا ساحت معنوی فرهنگ است که می تواند آراسته شدن به فضایل اخلاقی ومعنوی مانند ایثار، آرمان خواهی، ظلم ستیزی و عدالت خواهی را درمقابله با خرافات وعرفان های نوظهور تقویت کند، گفت: برنامه ریزی در حوزه فرهنگی باید باتوجه به بعد زیرین آن مبتنی برفرهنگ وعلوم اسلامی وتاکیدات مقام معظم رهبری در کانون توجهات قرارگیرد.

فروزان مهر با اشاره به استفاده دشمنان از ابزار های فرهنگی در جنگ نرم علیه ملت ایران تاکید کرد: باید با تقویت باورهای دینی و ترویج مبانی فرهنگ ناب اسلامی به مقابله با آنان برخواست.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر انسجام بخشیدن به فعالیت های فرهنگی استان و پرهیز از اتخاذ تصمیمات جزیره ای افزود: با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از زایران به استان هر آنچه در حوزه فرهنگ در خراسان رضوی اتفاق افتد به کل کشور و حتی سایر کشورها تسری پیدا خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی زیارت امام رضا (ع) را به عنوان عظیم ترین ظرفیت فرهنگی توصیف کرد و گفت: توجه به موضوع زیارت و تامین زیر ساخت های آن باید به صورت جدی دنبال شود.

وی درادامه از آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی موثر در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام یاد کرد و مهمترین وظیفه آن را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ،تقویت وتحکیم مبانی اعتقادی ومعنوی دانش آموزان دانست.

فروزان مهر عدالت در ایجاد فضاهای آموزشی، بهره برداری بهینه از فضاهای موجود، توجه به شاخص های ضریب پوشش تحصیل واقعی، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و مقاوم سازی فضاهای آموزشی به ویژه در مناطق کم برخوردار را از جمله مواردی دانست که دراین نهاد باید مورد توجه قرار گیرد.