کوهنوردان گرمه ای به بام ایران صعود کردند

داود خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو تن از کوهنوردان شهرستان گرمه موفق به صعود به قله پنج هزار و 671 متری دماوند؛ بام ایران شدند.

وی افزود: حمید علی باشی و محمدرضا مرتضوی دو کوهنورد گرمه ای هستند که به منظور آمادگی برای فتح قله های برون مرزی، اقدام به صعود به بام ایران کردند و موفق شدند این قله را فتح کنند.

خدابنده اظهار داشت: برنامه صعود این دو کوهنورد به قله دماوند که از پنج شنبه 18 آبان ماه آغاز شده بود، عصر یکشنبه 21 آبان ماه با بازگشت به شهرستان گرمه به پایان رسید.

یادآور می‌شود: کوه دماوند با پنج هزار و 671 متر ارتفاع در جنوبی‌ترین قسمت استان مازندران و در 85 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده است.

این کوه در بخش لاریجان شهرستان آمل در دهستان بالا لاریجان واقع شده و از شمال به رودخانه تینه، از شرق و جنوب به رودخانه هراز و از غرب به رودخانه دلی چای محدود شده است.

