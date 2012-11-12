کادر فنی تیم ملی به بن بست تاکتیکی خورد/10 سال فوتسال را عقب انداختند

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حذف تیم ملی فوتسال ایران از رقابت های جام جهانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در این دوره از رقابت های جام جهانی با بهترین قرعه تاریخ فوتسال ایران در رقابت های جام جهانی مواجه شده بودیم چون تیم هایی مانند مراکش، پاناما و کلمبیا اولین حضور خود در رقابت های جام جهانی را تجربه می کردند ضمن اینکه ما طی بازی های رسمی و دوستانه ای که با تیم ملی فوتسال اوکراین داشته ایم تا به امروز به این تیم نباخته ایم.

وی در همین خصوص افزود: نکته مهمی که در این دوره از رقابت های جام جهانی به چشم می آمد کاهش قدرت تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی نسبت به دوره های گذشته است چون به غیر از برزیل سایر تیم های مدعی مانند ایتالیا، آرژانتین و پرتغال پوست اندازی کرده و دست به جوانگرایی زده اند بنابراین مطمئن باشید با باتجربه تر شدن بازیکنان این تیم ها آنها در جام جهانی آینده قدرتمندتر خواهند بود.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: متاسفانه ما مقابل تیم هایی مانند مراکش، پاناما و کلمبیا به دلیل آنکه مقابل تیم ایران بسته بازی می کردند به بن بست تاکتیکی خوردیم که این بار برخلاف دو بازی قبلی مقابل کلمبیا در کسب نتیجه شانس با ما یار نبود.

وی در همین خصوص افزود: تیم ملی فوتسال کلمبیا با اینکه مقابل تیم ایران بضاعت تاکتیکی و تکنیکی نداشت اما بضاعت خوب دفاع کردن را داشت، آنها با روی آوردن به بازی بسته و دل خوش کردن به ضد حملات مقابل تیم ایران برنامه داشتند که در تهایت نتیجه نیز گرفتند اما کادر فنی تیم ما مقابل تاکتیک این تیم برنامه ای نداشت.

شمسایی تصریح کرد: خوشبختانه خداوند همواره در جای حق نشسته است. با اینکه بنده خدا حق من را خورد اما خداوند اجازه نداد تا حق من خورده شود. من به واسطه حذف تیم ملی فوتسال و بازیکنان بسیار ناراحتم.

وی تاکید کرد: آقایان در کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با تصمیمات اشتباه و لجبازی های خود باعث شدند که فوتسال ایران 10 سال عقب بیفتد.