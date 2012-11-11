تولید 400 اثر خانگی از مواد دور ریختنی در منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه پور نظری با اشاره به این خبر گفت: پنجمین جشنواره بهترینها از دور ریختنیهای این منطقه در مجموعه شهربانوی منطقه 20 تهران برپاست که 400 اثر هنری بانوان این منطقه که شکل یافته از مواد دور ریختنی، زباله و پسماندهای شهری است به نمایش گذاشته شده است.

وی خلق آثار مورد اشاره را سبب تقویت باورها و ارز های دینی مبتنی بر قناعت و صرفه جویی برشمرد و افزود: پیش از این جشنواره، کارگاه های آموزشی در این زمینه برای بانوان هنرجو در سرای محله های 22 گانه این منطقه برگزار شده است که جمعیتی بالغ بر 300 نفر از آموزشهای مقدماتی و تخصصی بهره مند شده اند.

پورنظری با اشاره به اینکه آثار برگزیده به عنوان منتخبین منطقه ای برای رقابت با دیگر مناطق 22 گانه شهر تهران به دبیرخانه مرکزی جشنواره معرفی می شوند، تصریح کرد: این نمایشگاه تا 24 آبان ماه ادامه دارد و علاقه مندان می توانند برای بازدید از ساعت 9 تا 18 به مجموعه شهربانو واقع در میدان شهید غیبی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: توسعه و ترویج مدیریت مصرف، توجه به نقش کلیدی زنان به عنوان مدیران خانه، لزوم توسعه رویکرد محیط زیست شهری سالم با نگاه خلاق، ایجاد تعادل و مدیریت مصرف، نهادینه سازی صرفه جویی در تمامی ابعاد زندگی و شناخت قابلیتهای هنرمندان از جمله اهداف برپایی جشنواره "بهترینها از دور ریختنی ها" است.

ثبت 60 پیام شهروندی در سامانه 1888 منطقه 20 تهران

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 20 تهران از ثبت 60 پیام شهروندی در این سامانه طی نیمه اول آبان ماه سال جاری خبر داد.

حمید رضا قلیچ خانی با اعلام این خبر گفت: طی نیمه اول آبان ماه سال جاری در مجموع 60 پیام که 50 پیام در قالب انتقاد، هفت پیام در قالب تقدیر و تشکر و سه پیام در قالب شکایت از سوی شهروندان منطقه 20 در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین تعداد پیامهای ثبت شده با فراوانی 28 درصد مربوط به حوزه حمل و نقل و ترافیک بوده که 47 درصد آن با موضوع عملکرد رانندگان حمل و نقل عمومی است.

قلیچ خانی با اشاره به اینکه از مجموع پیامهای ثبت شده در این سامانه 20 درصد مربوط به ناحیه 5 است، تصریح کرد: 25 درصد کل این پیامها در خصوص سد معبر و 25 درصد مربوط به نظافت است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از میان اقشار مختف شهروندان از جمله روحانیون، فرهنگیان، پزشکان و کارشناسان و... به عنوان ناظرین افتخاری برون سازمانی و همچنین کارکنان شهرداری منطقه به عنوان ناظرین درون سازمانی با سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 همکاری می کنند، ادامه داد: در نیمه اول آبان، 20 نفر به عنوان ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 این منطقه شده است.

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 20 تهران با اشاره به بهره گیری این سامانه از ابزارهای نوین ارتباطی، تلفن چهار رقمی 1888، صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات مستقر در منطقه، نمابر 55167171، پست الکترونیکیwww.tehran.ir/1888 و ارتباط مستقیم روزهای دوشنبه در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران را از جمله ابزارهای ارتباطی این سامانه ذکر کرد.