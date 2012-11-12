دو نمایش از کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند

رضا گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشها در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه شش کشور که در قشم برگزار شد، به عنوان نمایشهای برگزیده انتخاب شدند.

وی بیان داشت: نمایش "بادلو" توانست در این جشنواره رتبه های اول در بخش های نویسندگی، کارگردانی، طراحی صحنه و بازیگری مرد را به دست آورد.

گشتاسب با بیان اینکه نمایش " پرخاش های زنی که مادر بود" نیز در بخش کارگردانی و طراحی صحنه حائز رتبه برتر شد، اظهار داشت: هنرمندان استان در مجموع در این جشنواره حائز13 عنوان برتر شدند.

وی افزود: رتبه های برتر نویسندگی نمایش در این جشنواره به "امیر نوروزی" نویسنده نمایش " بادلو"، "رضا گشتاسب" نویسنده نمایش " زاویله " و "اورنگ نارکی" نویسنده نمایش" پرخاش های زنی که مادر بود" رسید.

گشتاسب بیان داشت: "رضا کرمی زاده" در نمایش" زاویله" و صابر محمدی در نمایش" بادلو" نیز جوایز طراحی صحنه را به دست آوردند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بیان داشت: "امیر نوروزی" کارگردان نمایش " بادلو" و "مسلم نارکی" کارگردان نمایش" پرخاش های زنی که مادر بود" نیز رتبه های برتر کارگردانی را در این جشنواره کسب کردند.

وی افزود: اکبر آئین"، "مهرداد علی پور"، "علی شفیعی"، "اعظم فرزین"، "محبوبه خادمی" و "یاسمن پناه" از بازیگران تئاتر استان هستند که در این جشنواره حائز رتبه های برتر شدند.

گشتاسب اظهار داشت: در این جشنواره گروههای نمایشی بزرگی از استانهای تهران، کرمان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و آذربایجان غربی با هم به رقابت پرداختند.