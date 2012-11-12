اقتصاد مقاومتی باید در بخش های مختلف زندگی مردم اجرایی شود

علیمراد منصوری در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره راهکارهای اجرایی و عملی اقتصاد مقاوتی اظهارداشت: در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی و با وجود تهاجمات گوناگون دشمن به ویژه در عرصه های اقتصادی باید تلاش کرد راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی برخلاف تبلیغات دشمن مصرف نکردن نیست بلکه بهینه مصرف کردن و صرفه جویی عقلایی و بدور از ریخت و پاش و هدررفت امکانات وسرمایه است.

منصوری درخصوص نقش خانواده ها و دستگاه ها در اقتصاد مقاوتی گفت: هرخانواده و تشکل اداری وارگانی باید اقتصاد درآمدی و هزینه ای خود را مدیریت کند و با برنامه ریزی و دقت عمل به سرمایه های موجود، بیشترین و بهترین بهره وری را بعمل آورد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه جمعیت هلال احمر البرز عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی طرز زندگی مطلوب و عاری از ضعف و شکنندگی را درعرصه های سخت محاصره اقتصادی و تشدید دشمنی هابه ملت می آموزد و هر فرد و مسئولی را وادار به یادگیری آموزش های بهتر زیستن در شرایط بد اقتصادی می کند.

وی درباره مزایا اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باعث افزودن ذخایر و منابع مالی و سرمایه ای نظام گردیده، نسل های بعدی را ایمن تر و به آتیه ای امیدوارتر ترغیب می کند.

منصوری با تاکید برتبدیل تحریم ها به فرصت ها از سوی اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: در این راستا مبتکران و مخترعان باید به تلاشی مضاعف دست زنند و با امکانات و ابزارهای داخلی راه ورود کالاها و تجهیزات وارداتی را به حداقل ممکن رسانند، همچنین کشاورزان و دامداران به شیوه های نوین و کم مصرف و پربهره متوسل شوند و نیاز داخل را رفع و زمینه صدور کالا را به خارج فراهم نمایند.

وی در پایان افزود: خروجی اقتصاد مقاومتی شناخت نقشه راه تولید داخلی، حمایت و مصرف کالای داخلی، تولید سرمایه، کار و نشاط و امید به زندگی خواهد بود.