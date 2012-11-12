دوره تربیت و تعالی فرماندهان بسیج ناحیه فیروزه نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهر فیروزه گفت: دوره تربیت و تعالی فرماندهان و مدیران ناحیه مذکور در محل سالن فرهنگی تربیتی صالحین برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسین رحیمی افزود: مقام معظم رهبری برای رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی از عموم بسیجیان خواست تا نیازهای خود را به صورت خودکفایی در خانه تولید کنند.

وی بیان داشت: احتکار و گران‌فروشی امروز برخی بازاریان، همگام و همسو بودن آنان با دشمنان انقلاب اسلامی است و مدیران نظارتی دستگاه‌های دولتی باید نظارت را بر بازار بیشتر کنند.

نخستین هیئت بسیج دانش‌آموزان نیشابوری تاسیس شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید فهمیده نیشابور گفت: نخستین هیئت حلقه‌های تربیتی معرفتی شجره طیبه صالحین بسیج دانش‌آموزی با عنوان حضرت علی‌اکبر(ع) تاسیس شد.

علی محسن‌آبادی افزود: هیئت برای عزاداری در ماه محرم امسال در محل حوزه برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان داشت: هیئت دارای کمیته‌های نشریات، راهیان نور، دفاع مقدس، قرآن و عترت، مسابقه و سرود، فضای مجازی و تبلیغات است.

مسکن‌ها داروهایی که خودسرانه برای هر نوع دردی مصرف می‌شوند

کارشناس اداره غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: مسکن‌ها داروهایی هستند که خودسرانه و با مقادیر بالا برای هر نوع دردی توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرند.

عاطفه امیری افزود: افراد سالمند با توجه به شدت گرفتن درد‌های استخوانی و مفصلی‌شان در این دوران اقبال بیشتری به سمت این داروها دارند.

وی بیان داشت: داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی همچون ایبوپروفن، دیکلوفناک، ایندومتاسین داروهای پرکاربردی هستند که با مهار سیکلواکسیژناز سه خاصیت مهم کاهش التهاب، ضد درد و ضدتب را سبب می‌شوند.

استفاده زیاد از رنگ‌ها در مواد غذایی، اثرات نامطلوبی در سلامتی دارد

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت نیشابور گفت: استفاده زیاد از رنگ‌های مجاز و غیر مجاز در مواد غذایی، سلامتی افراد را به خطر می‌اندازند.

نعمت‌الله معروفی افزود: رنگ‌ها یکی از مواد افزودنی خوراکی هستند که تنها برای جذاب کردن ظاهر مواد غذایی استفاده می‌شوند در حالی که سایر افزودنی‌ها تا حدی مانع از فساد مواد غذایی می‌شوند.

وی بیان داشت: رنگ‌ها به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می‌شوند که رنگ‌های غیر مجاز بیشتر برای مصارف صنعتی به‌کار می‌روند ولی متاسفانه به‌علت ارزان‌بودن، توسط افراد سود‌جو در بین خوراکی‌ها دیده می‌شوند.