۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۱۰

دبیرخانه کارگروه تخصصی آرامستان‌های کلان‌شهرهای کشور در مشهد تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد از تشکیل و آغاز به کار دبیرخانه کارگروه تخصصی آرامستان‌های کلان‌شهرهای کشور در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال‌الدین شاهچراغی اظهار کرد: زیرمجموعه نشست معاونان خدمات شهری کلان‌شهرهای کشور کارگروه‌های تخصصی از جمله فضای سبز، پسماند، آتش‌نشانی، آرامستان‌ها فعال هستند.

وی تصریح کرد: این کارگروه‌ها در زمینه‌های تخصصی به حل مشکلات و نارسایی‌های مختلف حوزه خود می‌پردازند و درباره کمبود قوانین و مقررات پیشنهاداتی نیز ارائه می‌شود.

شاهچراغی بیان کرد: با توجه به فعالیت‌های انجام شده از سوی سازمان فردوس‌ها در آرامستان بهشت رضا(ع) دبیرخانه کارگروه تخصصی آرامستانهای کلان شهرهای کشور در این شهر تشکیل شد.

دبیرکارگروه تخصصی آرامستان‌های کلان شهرهای کشور در خصوص این فعالیت‌ها بیان کرد: راه‌اندازی سیستمGIS و امکان زیارت مجازی اهل قبور، استفاده از سیستم شستشوی مکانیزه اموات، ساخت پیاده راه عبرت، برون‌سپاری بیش از 95 درصد از خدمات به بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم سازمان فردوس‌ها طی چند سال اخیر است.

شاهچراغی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی در دست بررسی کارگروه آرامستان‌های کلان‌شهرهای کشور بحث امکان استفاده از شرایط سخت و زیان‌آور برای تمام کارکنان سازمان فردوس‌ها است.

