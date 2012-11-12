پیگیری تامین اعتبار خط دو قطار شهری/ بهای کرایه اتوبوس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مشهد موضوع تامین اعتبار خط دو قطارشهری مشهد را به منظور جلوگیری از توقف آن پیگیری خواهد کرد.

محمد حسین حسین‌زاده بحرینی در خصوص خط دو قطارشهری مشهد گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در خط دو باعث دلگرمی است اجرای این پروژه مبتنی بر تجربه احداث خط یک است چرا که در اجرای خط یک تجربیات ارزنده‌ای به دست آمده است.

وی تصریح کرد: تامین واگن‌های خط دو همزمان با احداث آن و انعقاد قرارداد با شرکت داخلی نمایندگان را مطمئن می‌کندکه در احداث خط دو مانند خط یک تاخیر نخواهیم داشت.

افزایش بهای کرایه اتوبوس در حومه مشهد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از افزایش بهای کرایه اتوبوس چند خطوط حومه مشهد با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد.

مهدی خجسته با بیان اینکه خطوط حومه‌ای شهر مشهد امکان برخورداری از یارانه تخصیصی شهرداری را ندارند، گفت: با توجه به اینکه این خطوط خارج از شهر سرویس‌دهی می‌کنند از یارانه شهرداری نمی‌توانند برخوردار شوند.

وی از ارائه پیشنهاد به منظور افزایش قیمت بلیت اتوبوس برخی خطوط حومه‌ای خبر داد و گفت: در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مشهد، بهای کرایه اتوبوس در محور مشهد به روستای فردوسی از 200 تومان به 300 تومان افزایش خواهد یافت.

روند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی مثبت بوده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: روند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم‌مطهر‌ رضوی مثبت بوده است.

مجتبی کیان‌پور با حضور در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های کشور در غرفه شهرداری مشهد عنوان کرد: برای تسهیل در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده تسهیلاتی ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: دولت دهم در راستای سیاستهای خود برای تسریع در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده کشور اقدام به اعطای تسهیلات نوسازی کرده است.