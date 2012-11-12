به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عملیاتی بیرجند، گسترده ترین رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت در سال جاری تحت عنوان رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت4 صبح امروز دوشنبه در محدوده وسیعی از مناطق عمومی و عملیاتی شمال شرق، شرق و جنوب کشور با رمز یا محمد رسول الله آغاز شد.

در اولین مرحله این رزمایش سامانه های پدافند هوایی راداری ، موشکی ، شنود، توپخانه ای و دیده بانی با ویژگی چالاکی و چابکی و هوشمندی در صحنه نبرد گسترش یافته اند.

بنابراین گزارش در آغاز رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت 4 جنگنده بمب افکن های اف 4 ، اف 5 ، اف 7 ، اف 14 ، میراژ، سوخو و هواپیماهای سوخت رسان نیروی هوایی از پایگاههای خود در مناطق و پایگاههای شرقی و جنوبی منطقه رزمایش گسترش یافته اند و هواپیماهای شناسایی با عکسبرداری از منطقه رزمایش به جمع آوری اطلاعات از مناطق رزمایش می پردازند.

در این مرحله تحرک ، جابجایی سریع و پرواز انواع هواپیماهای طرح پدافندی و استقرار سامانه های پدافندی و هماهنگی بیشتر ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای آموزش دیده مردمی در برقراری و پوشش امنیت کامل مرزهای هوایی کشور در غالب شبکه یکپارچه پدافندی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین در ادامه نخستین مرحله از رزمایش مشترک سراسری مدافعان آسمان ولایت4 پس از گسترش و استقرار سریع دیده بانان بصری در مناطق تعیین شده ارتباط چند لایه و امن برای انتقال به موقع اطلاعات صحنه نبرد به شبکه یکپارچه پدافند هوایی تامین می شود.

به گزارش مهر، در پایان مرحله نخست رزمایش که با هدف حصول اطمینان از امنیت و کارایی شبکه های ارتباطی و تبادل به موقع اطلاعات میان سرپنجه ها و مراکز کنترل منطقه ای پدافند هوایی انجام می شود دیده بانان با استفاده از تجهیزات ارتباطی مدرن و موشک های دوش پرتاب عملکرد و کارایی این تجهیزات را مورد ارزیابی عملیاتی قرار می دهند.