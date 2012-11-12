برپایی نمایشگاههای بین المللی موفقیت در مقابله با تحریم هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری در حاشیه برپایی سومین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، کشاورزی، ارگانیک و صنایع تبدیلی که یکشنبه شب در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و سرمایه های ایرانی برپایی این گونه نمایشگاهها کار ارزشمندی است.

وی افزود: در شرایط تحریم های تحمیلی دشمنان حضور شرکتهای بزرگ خارجی در نمایشگاه کشاورزی قزوین موفقیتی است که نشان می دهد توانسته ایم در این شرایط نیز زمینه حضور تولیدکنندگان بسیاری از کشورها را در نمایشگاههای تخصصی فراهم کنیم و نشان دهیم ظرفیت های ایران به گونه ای است که افراد منطقی هرگز از آن چشم پوشی نمی کنند و ایران جایگاه خود را حفظ کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: تنوع محصولات ارائه شده در این نمایشگاه و عرضه آخرین تکنولوژی های روز در بخش کشاورزی و نهاده ها از ویژگی های نمایشگاه امسال است که با استقبال کشورهای خارجی نیز روبرو شده است.

این مسئول بیان کرد: برپایی این نمایشگاه نشان داد که با تاکید بر تولید می توانیم تحریم ها دور بزنیم و آنها را خنثی کنیم تا به تولید داخلی نیز کمک شود.

صفری یادآورشد: استان قزوین در بخش کشاورزی از قابلیت و جایگاه بسیار خوبی برخوردار است و ضمن تامین نیاز داخلی می تواند در صادرات محصول به کشورهای همسایه هم موفق عمل کند.

وی برپایی این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، اعلام نیاز، ارتقاء بخش کشاورزی و کمک به ارتقاء سطح تولید دانست و از کشاورزان و کارشناسان این بخش خواست از سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و نهاده های کشاورزی قزوین دیدن کنند.

سومین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی تا 24 آبان ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره) جنب صدا و سیما از ساعت 15 الی 21 برای بازدید علاقه مندان دایر است.



