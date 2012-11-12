دو کتابخانه عمومی رباط کریم تا پایان سال جاری افتتاح می شود

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی اظهار داشت: در این زمینه ستاد بزرگداشت بیستمین دوره هفته کتاب در این شهرستان راه اندازی و جلسات آن به صورت منظم برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بین افراد به خصوص جوانان و نوجوانان افزود: در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز تاکیدات ویژه ای داشتند.

11 هزار رباط کریمی عضو کتابخانه های عمومی هستند



این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان رباط کریم هفت کتابخانه عمومی در نقاط مختلف شهر وجود دارد که در این مراکز در مجموع 11 هزار نفر عضو هستند و از خدمات آن بهره می برند.

سلیمان پور ادامه داد: در حال حاضر نیز عملیات احداث دو کتابخانه عمومی نیز در شهرستان رباط کریم در حال انجام است که تا پایان سال جاری افتتاح و بهره برداری می شود.

تجلیل از فعالان حوزه فرهنگی



فرماندار رباط کریم از برپایی نمایشگاه های کتاب در این شهرستان طی این هفته خبر داد و یادآور شد: تجلیل از فعالان این عرصه در دستور کار قرار دارد.